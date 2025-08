Io Sono Farah Anticipazioni 6 agosto 2025: Tahir rischia di morire per salvare Mehmet!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Io Sono Farah in onda il 6 agosto 2025 su Canale 5: Tahir fa da scudo umano a Mehmet, salvandogli la vita e mettendo a repentagli la propria!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Io Sono Farah, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 agosto 2025 alle 15:20, Bekir raggiunge Farah per estorcerle delle informazioni su Tahir, ma lei scappa via. Intanto, Mehmet parla con l'avvocatessa Bade e prova a farle ritirare la denuncia a suo carico, però senza successo. Tahir, invece, esegue gli ordini di Ali Galip e si presenta da solo alla fabbrica dei Karaman per fare le condoglianze al capofamiglia per la morte del nipote. Qui, il giovane viene fatto prigioniero e picchiato duramente. Per fortuna, tuttavia, riuscirà a fuggire. Lo scorre Mehmet, al quale Farah ha chiesto di salvarlo in cambio della sua testimonianza. Nel corso di una sparatoria, Tahir fa da scudo al poliziotto, prendendosi un proiettile al suo posto. Sarà la protagonista che dovrà curarlo. Nel mentre, Orhan sta dando a Vera la cassetta con la testimonianza di Farah in merito all'omicidio di Alperen per mano di Kaan; in cambio lui le chiede di proteggere la mora da Ali Galip. Per finire, tra Gonul e Kaan scatta un bacio, e Farah si presenta dal procuratore, quando Tahir la chiama per avvisarla di aver trovato un donatore per il piccolo Kerim...

Io Sono Farah: Bekir inchioda Farah...

Bekir raggiunge Farah, e lei inizia a temere il peggio. L'uomo sta provando ad estorcerle delle informazioni su Tahir, ma Farah, che non ha alcuna intenzione di accontentarlo, fugge via di corsa non appena ne ha l'occasione. Al contempo, Mehmet sta avendo un colloquio con l'avvocatessa Bade, sperando di riuscire a convincerla a ritirare la denuncia a suo carico. Purtroppo, il commissario non riscuoterà il successo sperato. Tahir, invece, si vede costretto ad eseguire gli ordini di Ali Galip, anche se così facendo si caccerà in un gran bel guaio...

Tahir rischia la vita... Ecco che cosa succederà in questo episodio di Io Sono Farah

Tahir, su ordine di Ali Galip, si reca da solo presso la fabbrica dei Karaman per fare le condoglianze al capofamiglia per la morte del nipote. A questo punto, il giovane viene prima fatto prigioniero e poi torturato. Capendo che il loro obiettivo è quello di farlo fuori, Tahir si getta dall'auto in corsa e tenta la fuga. Interviene prontamente Mehmet, al quale Farah ha proposto di salvare la vita al malvivente in cambio della sua testimonianza in merito all'omicidio di Alperen. Ha inizio una sparatoria, e Tahir fa da scudo umano a Mehmet!

Farah salva la vita a Tahir, nelle Anticipazioni della puntata del 6 agosto 2025 di Io Sono Farah

Dato che Mehmet è salvo grazie a Tahir, il quale si è preso una pallottola al posto suo, decide di permettergli di fuggire. In seguito, Farah si occuperà di Tahir, per curarlo al meglio. Parallelamente, Orhan sta dando a Vera la cassetta con la testimonianza di Farah in merito all'omicidio di Alperen per mano di Kaan. Ovviamente, lui vuole qualcosa in cambio, ossia che provi a tenere la mora al sicuro da Ali Galip. La donna acconsentirà? Intanto, Gonul e Kaan si rivedono, e nonostante qualche attrito iniziale, tra di loro scatta un bacio. Per finire, Farah si presenta dal procuratore, pronta a fornire la sua testimonianza sull'omicidio; tuttavia, prima di entrare, riceve la telefonata di Tahir, il quale l'avvisa che è stato trovato il donatore per il piccolo. Allora, la ragazza molla tutto e corre in ospedale...

Scopri le anticipazioni settimanali di Io Sono Farah dal 4 all'8 agosto 2025.

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.