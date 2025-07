La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 4 all'8 agosto 2025: Bahar chiude con Arif, Yeliz e Ceyda arrestate!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 4 all'8 agosto 2025. Ecco le trame.

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 4 all'8 agosto 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 4 all'8 agosto 2025

Lunedì 4 agosto 2025

Bahar sa che Enver era al corrente della relazione clandestina tra Sarp e Sirin, e così lo affronta a brutto muso. Dopodiché, vuole andare a prendere di petto proprio la sorellastra per mettere le cose in chiaro una volta per tutte. L'uomo prova ad impedire che s'incontrino. La poverina si reca a casa di Hatice, ma Sirin non c'è, quindi si sfoga con i presenti, accusandoli apertamente e duramente. Nonostante ciò, Enver vorrebbe comunque continuare ad aiutarla. Al contempo, Piril sta cercando di convincere Alp a partire per l'America immediatamente.

Martedì 5 agosto 2025

Pirl e Sarp sono pronti a partire per l'America come da lei richiesto. Lui, però, nota qualcosa che cattura la sua attenzione e lo rende particolarmente nostalgico. Intanto, Yeliz è disperata per aver discusso con Bahar, e Ceyda sta provando a consolarla come può. Arif, invece, apre le porte di casa sua ad Enver, al quale poi confessa di essere innamorato della sua figliastra. Nel frattempo, Seyfullah minaccia Hikmet per costringerlo a smettere di correre dietro alla cantante. Parallelamente, la figlia del primo, Umran, inizia a sospettare che il marito abbia comprato il night club solo perché ha perso la testa per tale Ceyda.

Mercoledì 6 agosto 2025

Jale caccia di casa Sirin poiché sostiene che sia stata lei a parlare al piccolo Bora del suo divorzio da Musa. Intanto, i piccoli Nisan e Doruk fanno una sorpresa a Bahar per colazione, ma quando notano che la madre ha un graffio sul volto, s'incupiscono e le chiedono come se lo sia procurato. La donna è evasiva, ed intanto non fa che pensare allo scontro che ha avuto con la sorellastra. Piril, invece, decide di non mostrare le foto che ritraggono Bahar, Nisan e Doruk ad Alp. Nel frattempo, Hikmet confessa Seyfullah di essersi innamorato di Ceyda; l'uomo, interessato alla felicità della figlia, gli consiglia di dimenticarsi alla svelta della bionda, altrimenti le conseguenze saranno terribili.

Giovedì 7 agosto 2025

Arif vorrebbe parlare con Bahar, ma lei non ne vuole sapere di lui. Intanto, Ceyda e Yeliz si recano insieme da Sirin per fargliela pagare per aver colpito Bahar. La riccia riesce a chiamare aiuto tempestivamente, tanto che la mora viene arrestata. Una volta rincasata, la bionda rischia di essere buttata giù dalla finestra da Hikmet. Per fortuna, la polizia arriva per tempo per salvarla; poi, però, l'arresta. Parallelamente, Piril continua ad indagare su Bahar.

Venerdì 8 agosto 2025

Hatice viene a sapere dal dottore che Sirin è gravemente malata, e così prova a giustificare i suoi atteggiamenti folli, evitando di darle la colpa. Intanto, Ceyda e Yeliz stanno per tornare a piede libero. Una volta scarcerata, però, la mora riceve una brutta sorpresa: suo marito vuole che divorzino immediatamente. Neanche a dirlo, Yeliz perde le staffe.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:15.