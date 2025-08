Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. . Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 5 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 5 agosto 2025 - rivedremo il confronto serissimo e durissimo tra Ridge e Thorne. Il secondogenito del patriarca si infurierà contro il fratello per aver tentennato troppo nel far operare il loro padre e lo stilista dovrà difendersi dall'ira del fratellino. Intanto Bridget e Finn saranno in sala operatoria e cercheranno di salvare la vita a Eric. I due medici saranno molto tesi e questo perché l'intervento si rivelerà più che mai complicato e delicato. I dottori non molleranno la presa sino alla fine...

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 5 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 5 agosto 2025 - Ender racconta a Zehra che lei ed Halit hanno divorziato perché quest'ultimo pensava che lei e Sinan avessero una tresca. Poi, Ender le dice anche che lui si è innamorato di lei non appena l'ha vista, e che Yildiz ha approfittato della situazione per sedurre Halit. Allora, la donna convince Zehra a parlare con suo padre per raccontargli tutto; ma dato che Halit non vuole avere a che fare con nessuno al momento, le suggerisce di fingere di aver avuto un incidente d'auto. Pur di avere una possibilità di riappacificarsi con il papà, accetta. Intanto, Zeynep torna dall'America per stare accanto alla sorella, ma sa di dover anche cercare un altro lavoro. Nel mentre, Alihan è sull'aereo, pronto a ricongiungersi con la sua amata...

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 5 agosto 2025

Nella puntata di Io Sono Farah di oggi - 5 agosto 2025 - Ali Galip mette alla prova Farah, che però non la supera. Interviene Tahir per prendere le sue difese. L'uomo li lascia andare, anche se il giovane sa bene che non li lascerà in pace: gliela farà pagare per l'affronto subito. Intanto, Mehmet, trovando la porta di casa aperta, entra e scambia due parole con il piccolo Kerim; quest'ultimo si lascerà sfuggire qualche informazione che il commissario troverà molto interessanti. Kaan, invece, invita a cena Gonul, la quale, tuttavia, non può accettare. Nel frattempo, Tahir ha paura di una vendetta da parte di Ali Galip, tanto che sta facendo l'impossibile per tutelare Farah e Kerim. Poco dopo, infatti, Bekir, seguendo l'ordine dello zio, si reca a casa della ragazza e porta via con sé il malavitoso per consegnarglielo. Ali Galip punirà Tahir, ma risparmierà Farah, affidandogliela. Per finire, la protagonista si dirige in commissariato per chiedere a Mehmet di restare fuori dalla sua vita, mentre lui le offre protezione in cambio di una testimonianza sull'omicidio di Alperen...

La forza di una donna: Anticipazioni del 5 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 5 agosto 2025 - Pirl e Sarp partiranno per l'America come da lei richiesto. Lui, però, nota qualcosa che cattura la sua attenzione e lo rende particolarmente nostalgico. Intanto, Yeliz è disperata per aver discusso con Bahar, e Ceyda sta provando a consolarla come può. Arif, invece, apre le porte di casa sua ad Enver, al quale poi confessa di essere innamorato della sua figliastra. Nel frattempo, Seyfullah minaccia Hikmet per costringerlo a smettere di correre dietro alla cantante. Parallelamente, Umran, inizia a sospettare che il marito abbia comprato il night club solo perché ha perso la testa per tale Ceyda...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 5 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 agosto 2025 - strong>Cruz ha escogitato un altro piano malefico per liberarsi di Jana e lo metterà in atto. La marchesa assumerà un'istitutrice per insegnare a Jana l'etichetta e farà credere a tutti di aver preso questa decisione per aiutare la ragazza. In realtà la vorrà far sentire ancora più a disagio per convincerla ad andare via. Intanto Martina e Petra affronteranno Ayala e lo minacceranno rivelandogli di essere pronte a smascherare le sue bugie e a cacciarlo dalla tenuta. Il conte non si lascerà intimidire ma farà bene a non guardarsi le spalle dalle due donne che più lo odiano?

