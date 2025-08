Io Sono Farah Anticipazioni 5 agosto 2025: Tahir teme per la vita di Farah e Kerim!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Io Sono Farah in onda il 5 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Tahir ha paura che Ali Galip possa fare del male a Farah e Kerim...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Io Sono Farah sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 1° agosto 2025 alle 15:20, Ali Galip mette alla prova Farah, che però non la supera. Interviene Tahir per prendere le sue difese. L'uomo li lascia andare, anche se il giovane sa bene che non li lascerà in pace: gliela farà pagare per l'affronto subito. Intanto, Mehmet, trovando la porta di casa aperta, entra e scambia due parole con il piccolo Kerim; quest'ultimo si lascerà sfuggire qualche informazione che il commissario troverà molto interessanti. Kaan, invece, invita a cena Gonul, la quale, tuttavia, non può accettare. Nel frattempo, Tahir ha paura di una vendetta da parte di Ali Galip, tanto che sta facendo l'impossibile per tutelare Farah e Kerim. Poco dopo, infatti, Bekir, seguendo l'ordine dello zio, si reca a casa della ragazza e porta via con sé il malavitoso per consegnarglielo. Ali Galip punirà Tahir, ma risparmierà Farah, affidandogliela. Per finire, la protagonista si dirige in commissariato per chiedere a Mehmet di restare fuori dalla sua vita, mentre lui le offre protezione in cambio di una testimonianza sull'omicidio di Alperen...

Io Sono Farah: Ali Galip mette Farah alla prova...

Dopo il duro faccia a faccia tra Tahir ed Ali Galip, quest'ultimo pensa che sia tempo di mettere alla prova Farah. Purtroppo, la giovane non la supererà. Proprio per questo motivo, il ragazzo si vede costretto ad intervenire tempestivamente per prendere le sue difese. A questo punto, Ali Galip permette loro di andare via, anche se Tahir è sicuro che non sia finita qui. Infatti, il malvivente conosce bene il suo capo, che non lascia mai che un torto subito resti impunito. Nel frattempo, Mehmet trova la porta dell'appartamento di Farah aperto, e così decide di entrare per far quattro chiacchiere con il piccolo Kerim...

Mehmet parla con Kerim... Ecco che cosa succederà in questo episodio di Io Sono Farah

Mehmet sta chiacchierando con Kerim. Il bambino, memore delle raccomandazioni materne, sta provando a tenere la bocca chiusa, ma, alla fine, si lascia scappare qualche informazione che il commissario riterrà a dir poco interessanti. Che cosa gli avrà mai - involontariamente - confessato Kerim di tanto rilevante? Intanto, Kaan si fa coraggio ed invita a cena fuori Gonul, la quale, però, non può accettare per via di un impegno precedente. Tahir, invece, continua a temere una vendetta da parte di Ali Galip, tanto che si sta dedicando anima e corpo alla tutela di Farah e Kerim...

Tahir in ansia per Farah, nelle Anticipazioni della puntata del 5 agosto 2025 di Io Sono Farah

Bekir deve eseguire un ordine impartitogli da suo zio, quindi va a prendere Tahir per consegnarglielo. Neanche a dirlo, Ali Galip non sarà per niente tenero con il giovane, ma, sorprendentemente, risparmierà Farah, decidendo di affidargliela. Nel mentre, la protagonista sta andando in commissariato. Kerim ha detto a Farah che Mehmet lo ha "interrogato", e lei, in allarme, ora sta raggiungendo il commissario proprio per chiedergli di restare fuori dalla sua vita. Mehmet contrattacca, offrendole protezione in cambio della sua preziosa testimonianza sull'omicidio di Alperen. Che cosa sceglierà di fare a questo punto Farah?

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.