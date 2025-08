Beautiful Anticipazioni Puntata del 5 agosto 2025, replica: Thorne è una furia, Ridge non la passerà liscia stavolta!

Anticipazioni TV

Beautiful va in onda in replica e nella puntata del 5 agosto 2025 vedremo Thorne infuriato come non mai con suo fratello Ridge, che ha rischiato di lasciar morire il loro padre. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5.

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda il 5 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5 rivedremo il confronto serissimo e durissimo tra Ridge e Thorne. Nell’episodio della Soap il secondogenito del patriarca si infurierà contro il fratello per aver tentennato troppo nel far operare il loro padre e lo stilista dovrà difendersi dall’ira del fratellino. Intanto Bridget e Finn saranno in sala operatoria e cercheranno di salvare la vita a Eric. I due medici saranno molto tesi e questo perché l’intervento si rivelerà più che mai complicato e delicato. I dottori non molleranno la presa sino alla fine. Ma vediamo nel dettaglio anzi rispolveriamo quanto succederà.

Beautiful: la Soap in ferie sino a dopo Ferragosto

Beautiful è in pausa estiva. Mediaset ha deciso di fermare le puntate inedite della Soap durante le settimane più “calde” dell’anno, quelle in cui molti italiani saranno al mare e in vacanza. Per evitare che i fan perdano le novità in arrivo, che vi riveliamo essere piene di colpi di scena, su Canale5 sono previsti degli episodi in replica, che ci faranno compagnia sino a dopo Ferragosto, presumibilmente da lunedì 18 luglio 2025. Saranno trasmesse le vicende già viste a luglio e probabilmente verrà fatta una selezione delle storie più avvincenti, a partire dall’operazione delicata di Eric.

Beautiful Anticipazioni 5 agosto 2025: Eric sotto i ferri, Thorne perde la pazienza

Nelle puntate di Beautiful, Finn vuole salvare Eric e dopo il sì di Ridge ha cominciato a operare il patriarca. Il ragazzo ha trovato una cura sperimentale e spera che i suoi calcoli siano giusti e che la sua idea funzioni. Bridget ha chiesto e ottenuto di poterlo aiutare durante l’intervento e i due ragazzi hanno indossato i camici e sono spariti dietro alle porte della sala operatoria, pronti a fare il miracolo. In sala d’aspetto sono rimasti Ridge, Thorne, Brooke, Donna e Steffy, spaventati da come si stanno mettendo le cose. Thorne è nervosissimo anzi è una vera e propria furia ed è tutta colpa di suo fratello, che ha perso tempo e che non ha permesso che il loro padre avesse subito le cure di cui parlava il Finnegan.

Beautiful: Thorne accusa Ridge di aver lasciato quasi morire Eric

Finn è stato chiaro: il tempo per salvare Eric è diminuito e le probabilità di salvarlo, già scarse dall’inizio, sono diventate ancora di meno. Tutto questo perché Ridge non ha dato l’ok all’intervento sin da subito. Thorne sarà infuriato come non mai per tutto questo e accuserà il fratello di aver quasi fatto morire il loro padre. Lo stilista si difenderà dicendo di aver voluto solo rispettare le ultime volontà del loro papà e di non averlo voluto tradire, sottoponendolo a cure dolorose e che avrebbero potuto rivelarsi inconcludenti. Thorne non riuscirà a calmarsi facilmente e Ridge, capendo il suo stato d’animo, non gli serberà rancore e tornerà a sperare che la sua decisione non si riveli folle.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.