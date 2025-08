Forbidden Fruit Anticipazioni 5 agosto 2025: Alihan parte per l'America, ma Zeynep è già tornata!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 5 agosto 2025 su Canale 5: Alihan parte per raggiungere Zeynep in America, non sapendo che lei è già tornata in Turchia!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 agosto 2025 alle 14:10, Ender racconta a Zehra che lei ed Halit hanno divorziato perché quest'ultimo pensava che lei e Sinan avessero una tresca. Poi, Ender le dice anche che lui si è innamorato di lei non appena l'ha vista, e che Yildiz ha approfittato della situazione per sedurre Halit. Allora, la donna convince Zehra a parlare con suo padre per raccontargli tutto; ma dato che Halit non vuole avere a che fare con nessuno al momento, le suggerisce di fingere di aver avuto un incidente d'auto. Pur di avere una possibilità di riappacificarsi con il papà, accetta. Intanto, Zeynep torna dall'America per stare accanto alla sorella, ma sa di dover anche cercare un altro lavoro. Nel mentre, Alihan è sull'aereo, pronto a ricongiungersi con la sua amata!

Forbidden Fruit: Halit conto Zehra!

Nel momento in cui gli ufficiali giudiziari sono arrivati alla villa per l'ingente debito contratto da Zehra, Halit è andato su tutte le furie e l'ha affrontata a butto muso. Allora, la giovane è scoppiata a piangere ed è scappata via, trovando rifugio tra le braccia di Sinan. Quest'ultimo le ha consigliato d'intestargli il centro estetico che avevano aperto insieme, e soprattutto di mettere la parola "fine" al suo rapporto con il severo padre. Zehra, alla fine, ha capito di non avere altra scelta, avrebbe dovuto seguire il suggerimento di Sinan...

Ender dà uno strano consiglio a Zehra... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender, conscia di ciò che sta accadendo tra di loro, racconta a Zehra che il motivo per cui Halit le ha chiesto il divorzio perché si era convinto che tra lei e Sinan ci fosse una relazione segreta. Poi, le assicura che il chirurgo estetico si è innamorato di lei non appena l'ha vista, e che Yildiz ha approfittato di questa delicata situazione per far cadere l'imprenditore ai suoi piedi. A questo punto, Ender spinge Zehra a parlare con Halit per informarlo; tuttavia, essendo consapevole del fatto che l'uomo non abbia voglia di stare a sentire nessuno, le suggerisce di utilizzare uno stratagemma...

Alihan parte per raggiungere Zeynep, nelle Anticipazioni della puntata del 5 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Ender consiglia a Zehra d'inscenare un incidente automobilistico per riuscire a convincere Halit ad ascoltarla. La ragazza, benché non ne sia molto convinta, pensa di non avere altra scelta: pur di riuscire a ricongiungersi con il padre, lo farà. Nel frattempo, Zeynep è appena tornata dall'America. Yildiz, dopo essersene andata via dalla villa di Halit ed aver fatto ritorno nel suo vecchio appartamento, ha chiamato la sorella per chiederle aiuto. Alihan non sa che Zeynep è di nuovo ad Istanbul, tanto che sale sul primo aereo per raggiungerla!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.