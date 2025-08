La Promessa Anticipazioni 5 agosto 2025: Cruz ha un nuovo piano per liberarsi di Jana, ecco quale

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 agosto 2025 su Rete4 Cruz avrà una nuova idea malvagia per liberarsi di Jana e stavolta potrebbe averla vinta davvero. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Cruz ha escogitato un altro piano malefico per liberarsi di Jana e lo metterà in atto nella puntata de La Promessa in onda il 5 agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4. Le anticipazioni ci rivelano che la marchesa assumerà un’istitutrice per insegnare a Jana l’etichetta e farà credere a tutti di aver preso questa decisione per aiutare la ragazza. In realtà la vorrà far sentire ancora più a disagio per convincerla ad andare via. Intanto Martina e Petra affronteranno Ayala e lo minacceranno rivelandogli di essere pronte a smascherare le sue bugie e a cacciarlo dalla tenuta. Il conte non si lascerà intimidire ma farà bene a non guardarsi le spalle dalle due donne che più lo odiano? Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Manuel mette Jana in pericolo… senza accorgersene

Manuel ha giurato di proteggere Jana e dopo aver scoperto che la sua amata rifugge le cene e i pranzi in famiglia solo perché si sente fuori posto, il ragazzo è entrato in azione. Ha confessato ai suoi genitori che la sua fidanzata ha grande rispetto per loro, tanto da avere vergogna di non sapersi comportare in simili occasioni. L’intenzione del marchesino era ovviamente di sensibilizzare Cruz e Don Alonso e di convincerli a non giudicare male la sua amata ma ha finito per metterla più in difficoltà di prima. Sì perché, senza volerlo, ha dato un’idea malvagia a sua madre per liberarsi della scomoda presenza di una cameriera nella sua famiglia. Ma cosa avrà in mente Cruz?

Cruz ha un altro piano per liberarsi di Jana, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa del 5 agosto 2025

La confessione di Manuel ha acceso una lampadina nella mente di Cruz. La marchesa ha avuto un’idea malvagia per distruggere Jana e la metterà in pratica. La marchesa assumerà un’istitutrice per insegnare alla ragazza le buone maniere e l’etichetta che si confà a una nobile e fingerà di voler aiutare la povera giovane, in balia di un mondo a lei estraneo. In realtà il piano sarà questo: mettere Jana in imbarazzo e annichilirla tanto da convincerla che questa vita non sia fatta per lei e da farle abbandonare l’idea di sposare Manuel. Cruz vorrà che l’ex cameriera lasci suo figlio e così facendo lei non risulterà più la cattiva di turno. Una strategia che potrebbe funzionare se la Exposito non fosse follemente innamorata e non fosse la donna determinata e forte qual è.

La Promessa Anticipazioni: Martina e Petra minacciano Ayala

Petra e Martina si sono alleate e per loro è arrivato il momento di entrare in azione. Le due vogliono liberarsi di Ayala e ora che hanno le prove che lui si sia avvelenato da solo, possono farlo. Passeranno alle minacce, rivelandogli di poterlo sbugiardare da un momento all’altro. Ma borioso come sempre, Ignacio non si curerà di loro e non cederà al ricatto. Ma farà molto male, visto che sia la marchesina sia la governante passeranno al piano B, che vedrà coinvolto pure Don Alonso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 9 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.