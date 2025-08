La forza di una donna Anticipazioni 5 agosto 2025: Arif apre il suo cuore, Hikmet nei guai!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 5 agosto 2025 su Canale 5, ci svelano che mentre Arif confessa ciò che prova per Bahar ad Enver, Hikmet rischia grosso...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 agosto 2025 attorno alle 17:10, Piril e Sarp partiranno per l'America come da lei richiesto. Lui, però, nota qualcosa che cattura la sua attenzione e lo rende particolarmente nostalgico. Intanto, Yeliz è disperata per aver discusso con Bahar, e Ceyda sta provando a consolarla come può. Arif, invece, apre le porte di casa sua ad Enver, al quale poi confessa di essere innamorato della sua figliastra. Nel frattempo, Seyfullah minaccia Hikmet per costringerlo a smettere di correre dietro alla cantante. Parallelamente, Umran, inizia a sospettare che il marito abbia comprato il night club solo perché ha perso la testa per tale Ceyda...

La forza di una donna: Sarp nostalgico...

Piril ha spiazzato "Alp" con una richiesta: vorrebbe tornare quanto prima in America. Lui non se lo sarebbe mai aspettato, visto che era stata proprio lei - e non molto tempo fa - a chiederle di rimpatriare. Sarp non lo sa, ma quella di Piril è una vera e propria urgenza di scappare da Istabul, dove - ha scoperto da poco - vivono ancora Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. L'uomo accetta, e prepara i bagagli. Tuttavia, Sarp sta per vivere un momento che lo scuoterà molto emotivamente. Il giovane vede una jeep come quella che aveva in passato, e così ha inizio il suo viaggio nei ricordi, quelli che lo legano ancora alla prima moglie. Sarp prova molta nostalgia....

Yeliz disperata... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Yeliz è in preda alla disperazione. La mora è stata una delle prima a scoprire l'identità della presunta amante di Sarp, ed ha più volte cercato d'informare Bahar, senza però avere mai il successo sperato. Conscia del fatto che anche Yeliz fosse al corrente della verità, la poverina è andata su tutte le furie e l'ha affrontata a brutto muso, proprio come ha già fatto con Ender. La giovane è tristissima per la lite con Bahar, tanto che si vede costretta a lasciarsi consolare da Ceyda, la quale sta facendo del suo meglio per esserle d'aiuto...

Hikmet nei guai, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 5 agosto 2025 de La forza di una donna

Dopo la discussione con Bahar, Ender è rimasto senza un tetto sopra la testa; allora, Arif ha deciso di aprirgli le porte di casa sua. Nel corso di una cena, il giovane arriva persino ad aprirsi con il sarto, ammettendo di aver iniziato a nutrire un sentimento che va al di là di quello della semplice amicizia nei confronti della sua figliastra: si è innamorato di Bahar. Nel mentre, è in corso un acceso confronto tra Seyfullah ed Hikmet. Il suocero sta cercando di costringere il genero a smettere di correre dietro a Ceyda. Intanto, la figlia di Seyfullah, Umran, sta cominciando a pensare che suo marito Hikmet abbia acquistato il night club solo perché si è presto una bella sbandata per la cantante bionda...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:15.