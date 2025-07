Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 31 luglio 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. . Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 luglio 2025 - per Thomas è arrivato il momento di affrontare Hope e di dirle tutta la verità su Emma Barber. Il Forrester comincerà a raccontare alla Logan cosa è successo quella terribile notte in cui la sua stagista ha perso la vita. Non sarà un racconto facile anzi il giovane stilista soffrirà tantissimo nel rivangare una vecchia storia piena di dolore e di rancore. Hope lo ascolterà con attenzione e rimarrà sconvolta da alcuni dettagli che emergeranno come lame taglienti e che la riporteranno indietro nel tempo, quando il suo cuore sanguinava per la sua amata Beth... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 31 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 31 luglio 2025 - Zeynep e Cem sono sempre più affiatati. Quest'ultimo confessa ad Alihan di essere attratto dalla giovane, tanto che il moro, geloso, gli propone di tornare alla sede di Atlanta per toglierlo di mezzo. Cem accetta, ed offre a Zeynep la possibilità di seguirlo per fargli da assistente; lei, che non aspettava altro di un'occasione per allontanarsi da Alihan e di dare una svolta alla sua carriera, accetta subito. Yildiz non vorrebbe doversene separare, ma decide comunque di supportarla. In seguito, Yildiz fa sì che Halit le affidi la gestione della caffetteria. La bionda è soddisfatta, però poi viene a sapere che Ender ha organizzato un servizio fotografico a casa loro senza chiedere il permesso e s'infuria. La situazione precipita quando l'imprenditore prende le parti dell'ex moglie... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 31 luglio 2025

Nella puntata di Io Sono Farah di oggi - 31 luglio 2025 - Orhan e Mehmet stanno portando avanti le loro ricerche per rintracciare Farah, e alla fine trovano una pista all'ospedale. Intanto, la giovane torna a casa e coglie subito l'occasione per chiedere al piccolo Kerim di non rivelare a Gonul dove hanno trascorso la notte. Nel mentre, Ali Galip continua ad essere costretto a letto, anche inizia a sentirsi molto meglio... Qui la trama completa della puntata di Io Sono Farah.

La forza di una donna: Anticipazioni del 31 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 31 luglio 2025 - Yeliz è affranta per aver litigato con Bahar. Intanto, Arif accoglie Enver a casa sua, e durante una cena gli fa una confessione. Seyfullah, invece, minaccia Hikmet: deve stare lontano da Ceyda. In seguito, Bahar, certa che Sarp sia vivo, cerca Julide: vorrebbe affidare alla suocera Nisan e Doruk, nel caso in cui morisse. Inoltre, la poverina cerca anche Sirin, che si è nascosta a casa di Jale e Musa. Quando la trova, le due hanno un duro scontro. Per finire, Nisan e Doruk sorprendono Bahar, però si preoccupano notando il graffio che ha sulla guancia; la ragazza mente, ripensando tristemente allo scontro che ha avuto con Sirin poco prima. Nel frattempo, Piril riceve le foto di Bahar... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 31 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 luglio 2025 - Marcelo non resiste più e non può anzi non deve rimanere alla tenuta, non dopo quello che è successo. Il valletto riferirà a Teresa di aver deciso di andarsene e di partire per il Portogallo per sfuggire alla situazione pesante e fastidiosa in cui si è cacciato e che la sorella non ha saputo fermare. Intanto padre Samuel e Maria avranno un confronto in cui il sacerdote non potrà negare di aver rubato il crocifisso. Catalina e Pelayo si prepareranno al loro matrimonio e organizzeranno la cerimonia nella cappella della tenuta. Martina avrà un nuovo scontro con Ayala mentre Curro comincerà a pensare di non avere più scampo: dovrà sposare Julia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

