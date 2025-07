Forbidden Fruit Anticipazioni 31 luglio 2025: Halit contro Yildiz per difendere Ender!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 31 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Halit prende le parti di Ender, lasciando Yildiz sgomenta...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno di sasso. Nell'episodio in onda il 31 luglio 2025 alle 14:10, Zeynep e Cem sono sempre più affiatati. Quest'ultimo confessa ad Alihan di essere attratto dalla giovane, tanto che il moro, geloso, gli propone di tornare alla sede di Atlanta per toglierlo di mezzo. Cem accetta, ed offre a Zeynep la possibilità di seguirlo per fargli da assistente; lei, che non aspettava altro di un'occasione per allontanarsi da Alihan e di dare una svolta alla sua carriera, accetta subito. Yildiz non vorrebbe doversene separare, ma decide comunque di supportarla. In seguito, Yildiz fa sì che Halit le affidi la gestione della caffetteria. La bionda è soddisfatta, però poi viene a sapere che Ender ha organizzato un servizio fotografico a casa loro senza chiedere il permesso e s'infuria. La situazione precipita quando l'imprenditore prende le parti dell'ex moglie...

Forbidden Fruit: Alihan vuole sbarazzarsi di Cem!

Nel corso di una riunione aziendale, Alihan si è reso conto che tra Zeynep e Cem c'è sintonia. Gelosissimo, il moro ha persino avuto un altro attacco di panico. In effetti, la giovane ed il collega sembrano più vicini che mai. Non a caso, Cem confida ad Alihan di aver capito di essere fortemente attratto da Zeynep. Allora, il ragazzo arriva a proporgli di tornare alla sede americana, ad Atlanta; il suo obiettivo, chiaramente, è di potersene sbarazzare una volta per tutte. Peccato che Alihan non ha calcolato un'eventualità degna di nota...

Zeynep se ne va con Cem... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Cem accetta la proposta di Alihan: presto tornerà negli Stati Uniti, dove riprenderà a lavorare nella sede di Atlanta. A questo punto, però, si reca dritto dritto da Zeynep per farle un'offerta: vorrebbe che lei lo seguisse per fargli da assistente personale. Zeynep gli dà subito una risposta affermativa. La giovane non aspettava altro che un'occasione per prendere le distanze dall'amato e per dare una svolta alla sua carriera. Quando Yildiz entra a conoscenza dell'imminente partenza della sorella, benché sia tristissima al pensiero di doversene separare, decide di supportarla...

Halit dalla parte di Ender, nelle Anticipazioni della puntata del 31 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz sta per mettere a segno un altro colpo. La bionda, dopo essere riuscita a far breccia nel cuore di Halit, che l'ha scelta come sua nuova moglie e le ha permesso di andare a vivere alla villa, sta anche per farsi affidare da lui la gestione della caffetteria. Yildiz canta vittoria, ma subito dopo viene a sapere che Ender ha organizzato un servizio fotografico a casa loro senza prima avvisarli. Fuori di sé dalla rabbia, la giovane affronta la signora a brutto muso. La situazione degenera nel momento in cui Halit prende le parti di Ender!

