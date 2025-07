La Promessa Anticipazioni 31 luglio 2025: Marcelo dice basta, se ne andrà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 31 luglio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap Marcelo non sopporterà più la situazione che si è creata alla tenuta e deciderà di trasferirsi in Portogallo.

Marcelo non resiste più e non può anzi non deve rimanere alla tenuta, non dopo quello che è successo. Nella puntata de La Promessa in onda il 31 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il valletto riferirà a Teresa di aver deciso di andarsene e di partire per il Portogallo per sfuggire alla situazione pesante e fastidiosa in cui si è cacciato e che la sorella non ha saputo fermare. Intanto padre Samuel e Maria avranno un confronto in cui il sacerdote non potrà negare di aver rubato il crocifisso. Catalina e Pelayo si prepareranno al loro matrimonio e organizzeranno la cerimonia nella cappella della tenuta. Martina avrà un nuovo scontro con Ayala mentre Curro comincerà a pensare di non avere più scampo: dovrà sposare Julia! Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 31 luglio 2025: Marcelo vuole andarsene

Petra ha accusato Marcelo di essere un ladro e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il valletto non riuscirà più a sopportare quello che sta succedendo intorno a lui e penserà di essere finito in un vero e proprio incubo, da cui vuole uscire costi quel che costi. Sì perché da quando Ricardo lo ha visto in atteggiamenti intimi con Rachel ma soprattutto da quando Teresa lo ha calunniato, per lui tutto è diventato un incubo. Petra ha approfittato di tutto questo per metterlo alla berlina e liberarsi di lui e Marcelo vorrà darle quello che vuole. Il giovane informerà la sorella di aver deciso di lasciare la tenuta e di volersi trasferire in Portogallo, con o senza di lei. Ma ovviamente la cosa non sarà facile.

La Promessa: Catalina e Pelayo pronti alle nozze

Pelayo ha preso la sua decisione e stavolta sposerà Catalina. I due dovranno accelerare i preparativi delle nozze per evitare che la gravidanza della marchesina si veda. La marchesina e il suo compagno decideranno di sposarsi nella cappella di famiglia all’interno della tenuta e padre Samuel celebrerà il loro matrimonio. Intanto Martina, alleata con Petra, avrà un altro scontro con Ayala. La figlia di Margarita vorrà liberarsi il prima possibile del conte, che le ha causato non pochi problemi. Ignacio cercherà di ribellarsi ma avrà poche possibilità di riuscirci. Padre Samuel e Maria avranno un faccia a faccia chiarificatore in cui il sacerdote le confesserà di aver rubato lui il crocifisso.

Curro non ha scampo, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Per Curro le cose si metteranno sempre più male. Don Lorenzo ha affilato i coltelli e sta ricattando moralmente il figlio affinché sposi Julia. Il giovane baronetto si troverà con le spalle al muro e si sentirà costretto a rimediare all’errore commesso anche se Martina lo pregherà di non lasciarsi condizionare e di non finire incastrato in un matrimonio senza amore. Cosa farà il fratello di Jana? Cederà ai ricatti e finirà imbrigliato in un incubo probabilmente senza fine?

