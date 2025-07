Beautiful Anticipazioni Puntata del 31 luglio 2025: È l'ora della verità, Thomas confessa tutto a Hope!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 31 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Thomas sarà pronto a rivelare a Hope tutta la verità su Emma. Come andrà a finire? Come reagirà Hope?

Per Thomas è arrivato il momento di affrontare Hope e di dirle tutta la verità su Emma Barber. Nella puntata di Beautiful in onda il 31 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester comincerà a raccontare alla Logan cosa è successo quella terribile notte in cui la sua stagista ha perso la vita. Non sarà un racconto facile anzi il giovane stilista soffrirà tantissimo nel rivangare una vecchia storia piena di dolore e di rancore. Hope lo ascolterà con attenzione e rimarrà sconvolta da alcuni dettagli che emergeranno come lame taglienti e che la riporteranno indietro nel tempo, quando il suo cuore sanguinava per la sua amata Beth. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Thomas pronto ad affrontare la verità

Thomas è scatenato, vuole a tutti i costi che la questione Emma Barber smetta di tormentarlo. Il ragazzo è molto deluso dall’atteggiamento di suo cognato Finn, che invece di supportarlo gli sta remando contro e ha persino cercato di mettergli contro Hope. Il giovane designer non vuole più che il passato torni a bussare alla sua porta ma sa anche di dover chiarire una volta per tutte perché lui è stato accusato della morte di Emma. E non deve parlare solo con Steffy, convinta da sempre della sua innocenza ma deve farlo soprattutto con Hope.

Beautiful: Hope pronta a difendere Thomas ma sino a quando?

Liam ha allarmato Hope esattamente come ha fatto Finn. Lo Spencer pensa da tempo immemore che Thomas sia pericoloso e non ha mai cambiato idea sul suo ex cognato, capace di azioni orribili e probabilmente pure criminali. Hope non ha però battuto ciglio e non si è fatta influenzare né dalle parole del dottore né da quelle del figlio di Bill. Per lei Thomas non è in grado di farle del male e non lo sarà nemmeno in futuro. Ma la sicurezza della Logan comincerà a vacillare quando si troverà faccia a faccia con il Forrester, deciso a raccontarle tutta la verità sulla notte in cui Emma Barber ha perso la vita.

Thomas confessa a Hope tutta la verità su Emma nella puntata di Beautiful

Thomas ha deciso che Hope deve sapere tutto, esattamente come Steffy. Il Forrester ha capito che le cose non possono continuare così e che la giovane bionda deve essere messa al corrente di ogni cosa e sarà lei a decidere cosa fare una volta che avrà saputo tutta la verità. Durante la cena organizzata allo chalet, il figlio di Ridge comincerà il suo racconto e rivelerà di aver cercato di fermare Emma e di impedirle di correre da Hope per rivelarle ogni cosa su Beth. Il giovane continuerà dicendo di aver inseguito la stagista e di averla vista cadere in un dirupo ma anche di non essere corso da lei perché convinto che non ci fosse più alcuna speranza. Per la giovane rampolla di Brooke saranno parole taglienti come lame, che la turberanno tantissimo e la faranno vacillare. Ma tremerà al punto tale da lasciare il padre di Douglas?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 luglio al 2 agosto 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.