La forza di una donna Anticipazioni 31 luglio 2025: Sirin aggredisce fisicamente Bahar!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 31 cluglio 2025 su Canale 5. Sirin e Bahar hanno un duro scontro, sia verbale che fisico!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 31 luglio 2025 alle 17:15, Yeliz è affranta per aver litigato con Bahar. Intanto, Arif accoglie Enver a casa sua, e durante una cena gli fa una confessione. Seyfullah, invece, minaccia Hikmet: deve stare lontano da Ceyda. In seguito, Bahar, certa che Sarp sia vivo, cerca Julide: vorrebbe affidare alla suocera Nisan e Doruk, nel caso in cui morisse. Inoltre, la poverina cerca anche Sirin, che si è nascosta a casa di Jale e Musa. Quando la trova, le due hanno un duro scontro. Per finire, Nisan e Doruk sorprendono Bahar, però si preoccupano notando il graffio che ha sulla guancia; la ragazza mente, ripensando tristemente allo scontro che ha avuto con Sirin poco prima. Nel frattempo, Piril riceve le foto di Bahar...

La forza di una donna: Arif fa una confessione ad Enver...

Bahar ha scoperto che Sirin era l'amante segreta di Sarp, ed ha anche scoperto che le persone a lei più care ne erano al corrente e non le avevano detto niente. Tra di esse, Yeliz. Quest'ultima è addolorata per la discussione che c'è stata con Bahar, la quale l'ha fronteggiata a brutto muso, sentendosi pugnalata alle spalle; allora, bisognosa di conforto, Yeliz si rivolge a Ceyda, che non le nega il suo aiuto. Intanto, Arif ospita in casa sua - temporaneamente - Enver. Nel corso della loro cena, il giovane si ritrova a confessare all'uomo di aver capito di nutrire un forte sentimento nei riguardi di Bahar. Seyfullah, invece, minaccia Hikmet a brutto muso, imponendogli di stare alla larga dalla bionda. Al contempo, però, la figlia, Umran, inizia a sospettare che lui abbia comprato il night club esclusivamente per la sua adorata Ceyda!

Bahar si scontra con Sirin... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar ne è sempre più convinta: Sarp non è morto. La ragazza, infatti, ha persino incontrato sua suocera, Julide, che l'ha quasi investita con la sua automobile e che, almeno così si dice, avrebbe cambiato vita grazie al figlio. Ora, Bahar si è messa in testa di rintracciare la signora, ma principalmente perché vorrebbe affidarle i piccoli Nisan e Doruk nel caso in cui lei dovesse morire a causa della sua malattia. Tuttavia, Bahar è sulle tracce anche di un'altra persona, Sirin, la presunta amante segreta di Sarp. Sirin, al momento, si è rifugiata a casa di Jale e Musa, ed è proprio qui che avverrà l'incontro-scontro tra le due!

Piril continua a mentire a Sarp, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 31 luglio 2025 de La forza di una donna

Mentre Jale mette Sirin alla porta, Nisan e Doruk fanno un dolce sorpresa a Bahar per colazione. I bambini sono felici di aver fatto sorridere la loro mamma, ma Nisan s'incupisce nel momento in cui nota che Bahar ha un graffio sulla guancia. Per rassicurarli, Bahar mente ad entrambi, anche se non smette di pensare allo scontro che ha avuto con la sorellastra: sono arrivate alle mani. Al contempo, Piril riceve delle fotografie i cui soggetti sono Bahar, Nisan e Doruk: ha la prova tangibile del fatto che i tre non sono morti come hanno sempre creduto lei ed "Alp". Come cosa farà Piril a questo punto, mostrerà gli scatti al marito per metterlo al corrente della verità oppure no? Purtroppo, la donna non avrà il coraggio di far vedere le foto in questione a Sarp, temendo che lui possa lasciarla per tornare con Bahar!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 28 luglio al 1° agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:15.