Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 luglio 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. . Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 luglio 2025 - nella faccenda Emma Barber finirà per essere coinvolto anche Liam o meglio sarà lui che si metterà in mezzo per impedire che la sua famiglia rischi grosso. Lo Spencer arriverà a casa della Logan e si stupirà, ancora una volta, di vederla intenta a preparare una cena romantica per Thomas. Il ragazzo scoprirà che Xander è tornato e – convinto che il suo ex cognato sia ancora instabile e che possa essere pericoloso – metterà in guardia l’ex moglie. Ma come reagirà la figlia di Brooke? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 29 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 29 luglio 2025 - la famiglia si riunisce per festeggiare insieme il compleanno di Lila, anche se l'atmosfera non è delle migliori. Infatti, le ex mogli di Halit si stanno punzecchiando a vicenda, ma nel mentre si riscoprono complici contro Yildiz. Zeynep è presente al party per supportare la sorella, però si sente molto a disagio, specialmente dopo un faccia a faccia con Alihan. Successivamente, gli ufficiali giudiziari si presentano alla villa: Zehra ha contratto un ingente debito per aprire la clinica estetica con Sinan. Halit è fuori di sé dalla rabbia, tanto che sgrida brutalmente la figlia, che scappa via piangendo. Zehra corre dal suo socio, che la convince che la cosa migliore da fare sia tenere aperta la loro attività, intestargliela e prendere le distanze dal padre severo. Nel mentre, la Rew Unique lancia una nuova collezione, la Ender Argun, e ciò non fa altro che alimentare delle tensioni preesistenti... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 29 luglio 2025

Nella puntata di Io Sono Farah di oggi - 29 luglio 2025 - Farah sta portando il figlioletto, Kerim, alla visita con l'immunologo, ma deve farlo di nascosto. Il dottore rivela alla giovane che, forse, è riuscito a trovare un donatore di midollo compatibile: è un'ottima notizia per Farah ed il bambino. In un secondo momento, Semiha, la madre della vittima di omicidio, Alperen, si presenta davanti alla casa di Orhan per puntare il dito contro Mehmet, a suo dire colpevole di non aver protetto il povero figlio... Qui la trama completa della puntata di Io Sono Farah.

La forza di una donna: Anticipazioni del 29 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 29 luglio 2025 - Arif sta facendo un picnic con Bahar, Nisan e Doruk, e poi arrivano anche Enver, Yeliz e Ceyda. L'arrivo improvviso di Hikmet, però, crea un po' di scompiglio. Successivamente, Ceyda riceve una bella notizia: potrà stare con il figlioletto, Arda, per un mese. In un secondo momento, ritroviamo Sarp, che ora si chiama Alp. L'uomo sta festeggiando il primo compleanno dei due gemelli che ha avuto con la nuova moglie, Piril. Quest'ultima, però, riceve una notizia sconvolgente che le guasterà l'umore. Nel frattempo, Ceyda sta per ricevere una grande delusione. Per finire, Suat tenta d'impedire a Piril di rivelare al marito che Bahar non è morta come credevano. Nel mentre, Hatice scopre che Sirin si rifiuta di donare il midollo alla sorellastra... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 29 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 luglio 2025 - Petra non ha alcuna pietà e vuole a ogni costo distruggere Marcelo, affinché se ne vada e sconti la sua colpa di aver sposato Teresa. Per questo motivo, la vedremo accusarlo di furto. Il mistero su chi abbia sottratto il prezioso crocifisso continuerà a tormentare la servitù e la governante userà questa storia per mettere ancora più in cattiva luce il valletto. Pelayo e Catalina saranno pronti a convolare a nozze e sembreranno propensi a farlo molto presto. Don Alonso gelerà Cruz dicendole di non volersi presentare alla festa e questo per non incontrare i Duchi De Los Infantes... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

