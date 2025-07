Beautiful Anticipazioni Puntata del 29 luglio 2025: Liam allarma Hope, Thomas è capace di tutto anche di uccidere!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 29 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Liam cercherà di spingere Hope a stare attenta a Thomas, visto che anche lui - che Finn e Xander - pensa che il Forrester sia pericoloso.

Nella faccenda Emma Barber finirà per essere coinvolto anche Liam o meglio sarà lui che si metterà in mezzo per impedire che la sua famiglia rischi grosso. Nella puntata di Beautiful in onda il 29 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, lo Spencer arriverà a casa della Logan e si stupirà, ancora una volta, di vederla intenta a preparare una cena romantica per Thomas. Il ragazzo scoprirà che Xander è tornato e – convinto che il suo ex cognato sia ancora instabile e che possa essere pericoloso – metterà in guardia l’ex moglie. Ma come reagirà la figlia di Brooke? Darà retta al padre di sua figlia Beth? Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Finn in ansia per Hope… ma lo è anche Liam

Finn non si fida di Thomas e per questo Steffy ha una missione: proteggere Thomas da suo marito e convincere quest’ultimo a smetterla di tormentare il suo fratellone. Ma la Forrester non dovrà combattere solo contro il suo amato consorte ma purtroppo anche con Liam. Lo sappiamo, lo Spencer non è di certo il fan numero 1 dello stilista e pure a ragione. Il ragazzo non ha dimenticato l’incubo che lui e Hope hanno affrontato per causa sua ed è per questo che lo vedremo ancora agguerrito contro di lui, pronto a far capire alla sua ex moglie che deve allontanarsi di corsa dal figlio di Ridge e smettere di averci una relazione, che sia anche solo di sesso.

Beautiful Anticipazioni 29 luglio 2025: Liam mette in guardia Hope da Thomas

Liam si è presentato allo chalet e ha trovato Hope intenta a preparare una cena romantica per Thomas. Il ragazzo farà dell’ironia su quanto sta accadendo e sarà felice di non aver trovato l’ex moglie in lingerie come invece è successo la volta precedente ma sarà comunque molto spaventato per lei e per come si stanno mettendo le cose tra lei e il Forrester. Liam sarà turbato dal fatto che la relazione stia durando più del dovuto e del pensabile. Scoperto del ritorno di Xander, il figlio di Bill ammetterà di aver sempre creduto anche lui che Thomas fosse un assassino e confesserà di pensare che questo possa essere più che vero, visto la follia del giovane designer. Spingerà Hope a stare attenta, nella speranza che stavolta l’ascolti.

Liam scopre che Thomas vuole sposare Hope, ecco cosa vedremo nelle puntate di Beautiful

Liam cercherà di far ammettere a Hope che Thomas li ha fatti soffrire tanto e che sia un personaggio che non meriti il suo amore e nemmeno la sua passione. Purtroppo però non riuscirà a farle ammettere nulla. Sì perché la giovane sarà più che mai convinta delle scelte che sta facendo e dirà al suo ex che nemmeno lui è esente da colpe visto che l’ha fatta soffrire quanto e come Thomas. Sarà in quel momento che Liam si accorgerà dell’anello al collo della ragazza e capirà che lei e il Forrester sono arrivati a un punto molto delicato della loro relazione e che la Logan potrebbe presto sposarlo. Nel mentre Steffy cercherà di carpire più informazioni possibili da suo fratello su Emma e visto che lui si sentirà in colpa per l’accaduto, lo spingerà a parlarne al più presto con Hope, affinché non ci siano più bugie e non detti.

