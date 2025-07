Io Sono Farah Anticipazioni 29 luglio 2025: Kerim ha una possiblità di salvarsi, ma c'è un problema...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Io Sono Farah in onda il 29 luglio 2025 su Canale 5: il dottore comunica a Farah di aver trovato un donatore per il piccolo Kerim, peccato ci sia un problema...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Io Sono Farah, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 luglio 2025 alle 15:45, Farah sta portando il figlioletto, Kerim, alla visita con l'immunologo, ma deve farlo di nascosto. Il dottore rivela alla giovane che, forse, è riuscito a trovare un donatore di midollo compatibile: è un'ottima notizia per Farah ed il bambino. In un secondo momento, Semiha, la madre della vittima di omicidio, Alperen, si presenta davanti alla casa di Orhan per puntare il dito contro Mehmet, a suo dire colpevole di non aver protetto il povero figlio...

Io Sono Farah: Farah assiste ad un omicidio...

Farah è una giovane madre iraniana che si è trasferita in Turchia, più precisamente ad Istanbul, insieme al figlioletto malato, Kerim. Quest'ultimo è affetto da una grave malattia, e Farah lavora come donna delle pulizie per riuscire a pagare le cure per il bambino. Come se non bastasse, una sera la poverina ha assistito ad un brutale omicidio; i sicari le hanno risparmiato la vita soltanto perché l'hanno terrorizzata a morte, minacciandola di tenere la bocca chiusa, e poi le hanno fatto addirittura pulire la scena del crimine...

Kerim ha una possibilità, ma... Ecco che cosa succederà in questo episodio di Io Sono Farah

Per fortuna, Farah può contare sulla sua vicina di casa, Gonul, la quale le tiene Kerim quando deve lavorare. Inoltre, Gonul lavora in ospedale. Infatti, è proprio grazie a lei che la protagonista può portare il figlio clandestinamente in ospedale per farlo visitare dall'immunologo. Il dottore rivela a Farah che potrebbe essere riuscito a trovare un donatore di midollo compatibile. Ovviamente, questa è un'ottima notizia, ma purtroppo c'è un problema: Kerim dovrebbe essere registrato ufficialmente, e né lui né la ragazza hanno la cittadinanza turca, essendo immigrati irregolari...

Semiha accusa Mehmet, nelle Anticipazioni della puntata del 29 luglio 2025 di Io Sono Farah

La vittima dell'omicidio a cui Farah ha assistito si chiamava Alperen. La madre di quest'ultimo, una donna di nome Semiha, è ancora sotto shock. La signora sta cercando di affrontare il lutto con forza e dignità, ma il dolore per la grave perdita è ancora troppo fresco. Furiosa per il modo brutale in cui Alperen è stato ucciso, Semiha si presenta davanti alla casa di Orhan appositamente per puntare il dito contro Mehmet: secondo lei, infatti, lui è responsabile di non aver protetto suo figlio. Come reagirà l'uomo alle pesanti accuse che gli sono appena state rivolte?

Scopri le anticipazioni settimanali di Io Sono Farah dal 28 luglio al 1° agosto 2025

Io Sono Farah va in onda nel daytime di Canale 5 dal lunedì al venerdì.