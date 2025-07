La forza di una donna Anticipazioni 29 luglio 2025: Un duro colpo per Ceyda!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 29 luglio 2025 su Canale 5. Ceyda è impaziente di riabbracciare il figlioletto, ma le cose non andranno come sperava...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 18 luglio 2025 alle 17:15, Arif sta facendo un picnic con Bahar, Nisan e Doruk, e poi arrivano anche Enver, Yeliz e Ceyda. L'arrivo improvviso di Hikmet, però, crea un po' di scompiglio. Successivamente, Ceyda riceve una bella notizia: potrà stare con il figlioletto, Arda, per un mese. In un secondo momento, ritroviamo Sarp, che ora si chiama Alp. L'uomo sta festeggiando il primo compleanno dei due gemelli che ha avuto con la nuova moglie, Piril. Quest'ultima, però, riceve una notizia sconvolgente che le guasterà l'umore. Nel frattempo, Ceyda sta per ricevere una grande delusione. Per finire, Suat tenta d'impedire a Piril di rivelare al marito che Bahar non è morta come credevano. Nel mentre, Hatice scopre che Sirin si rifiuta di donare il midollo alla sorellastra...

La forza di una donna: Buone notizie per Ceyda!

Arif, desideroso di trascorrere del tempo con loro, organizza un picnic insieme a Bahar e ai piccoli Nisan e Doruk. Poco dopo, vengono raggiunti da Enver, Yeliz e Ceyda, e tutti insieme passano un pomeriggio all'insegna della spensieratezza. Purtroppo, l'arrivo improvviso di Hikmet guasterà l'umore dei presenti. Infatti, l'uomo sembra riuscire a catturare l'attenzione di Yeliz, e di conseguenza a far ingelosire Ceyda. Tuttavia, l'umore di quest'ultima sta per cambiare drasticamente, poiché sta per ricevere una notizia incredibile: a breve potrà trascorrere un mese intero in compagnia del figlioletto, Arda!

Ceyda resta delusa... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sarp è vivo e vegeto, e si è rifatto una vita. Il giovane, che quindi non è morto annegando il mare, ora si fa chiamare con un altro nome, Alp, e trascorre le sue giornate al fianco di un'altra donna, Piril, la sua nuova moglie. "Alp" e la seconda consorte stanno festeggiando il primo compleanno dei loro figlioletti, i gemelli; è un momento di gioia, che, però, viene rovinato da una sconvolgente notizia che sta per raggiungere Piril. Il padre di quest'ultima, Suat, le comunica di aver indagato e scoperto che, in verità, la prima moglie di suo marito, Bahar, ed i loro due bambini, Nisan e Doruk, sono vivi! Piril ne parlerà con Sarp? Intanto, Ceyda ha preparato una bella stanza per Arda, che è impaziente di riabbracciare. Peccato che le cose non andranno proprio come la bionda sperava...

Hatice amareggiata da Siirin, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 29 luglio 2025 de La forza di una donna

Piril è sotto shock. Dopo aver scoperto che Bahar, Nisan e Doruk non sono morti come tutti loro credevano, la giovane viene a sapere anche che Suat ospita la madre di "Alp", Julide. Inoltre, il padre sta cercando di impedirle con tutte le sue forze di rivelare al genero che la sua prima moglie ed i loro due figlioletti sono ancora vivi. Al contempo, Sirin dà nuovamente prova di essere una persona spregevole. Hatice entra a conoscenza del fatto che la figlia minaccia di non donare il midollo che potrebbe salvare la vita alla povera Bahar. Come reagirà stavolta la donna?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 28 luglio al 1° agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:15.