La Promessa Anticipazioni 29 luglio 2025: Petra ha trovato il ladro... è Marcelo!

Scopriamo le anticipazioni de La Promessa in onda il 29 luglio 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Petra accusare Marcelo di essere lui il ladro del crocifisso. La governante vuole mettere il valletto in difficoltà definitivamente.

Petra non ha alcuna pietà e vuole a ogni costo distruggere Marcelo, affinché se ne vada e sconti la sua colpa di aver sposato Teresa. Per questo motivo nella puntata de La Promessa in onda il 29 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la vedremo accusarlo di furto. Il mistero su chi abbia sottratto il prezioso crocifisso continuerà a tormentare la servitù e la governante userà questa storia per mettere ancora più in cattiva luce il valletto. Pelayo e Catalina saranno pronti a convolare a nozze e sembreranno propensi a farlo molto presto. Don Alonso gelerà Cruz dicendole di non volersi presentare alla festa e questo per non incontrare i Duchi De Los Infantes. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 29 luglio 2025: Petra spietata con Marcelo

Teresa ha calunniato Marcelo e lo ha messo, purtroppo per lui, in grande difficoltà. Il ragazzo si è fatto beccare mentre baciava Rachel e sua sorella ha dovuto fingere di essere indignata per continuare la loro farsa. Se non avesse detto nulla, qualcuno avrebbe potuto insospettirsi e pensare che in realtà i due non sono realmente sposati. Facendo così ha però scatenato la furia di Donna Petra, che di Marcelo non ha una bella opinione sin dall’inizio e questo perché si è permesso – secondo quello che le è stato fatto credere – di sedurre l’amata fidanzata del suo Feliciano. La governante farebbe di tutto per screditarlo e l’occasione di farlo le si presenterà con il furto del crocifisso. La donna l’accuserà di essere il ladro del crocifisso o comunque di essere coinvolto nel losco affare e tutto questo dopo aver già minato la sua reputazione dandogli dell’infedele e del donnaiolo. Per Marcelo si metterà proprio male.

Pelayo e Catalina pronti alle nozze nella puntata de La Promessa

Pelayo ha preso la sua decisione: sposerà Catalina e riconoscerà il figlio che la ragazza porta in grembo, frutto della notte d’amore con Adriano. La marchesina ha ottenuto che il conte facesse la sua scelta in merito al suo futuro e visto che il tempo stringe e la gravidanza non deve vedersi, non prima del matrimonio, i due decideranno di accelerare i preparativi e di fissare una data molto vicina. Ma stavolta andrà tutto liscio come l’olio o ci saranno sorprese ben poco piacevoli per la marchesina? Purtroppo vi anticipiamo che la figlia di Don Alonso non se la passerà ancora bene e per lei sono in arrivo brutte notizie.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso gela Cruz

Cruz ha deciso di far vedere a tutti che il suo matrimonio va a gonfie vele e che le voci sul tradimento di Don Alonso sono infondate. La marchesa è ancora una volta pronta a mentire e sebbene il suo rapporto con il marito – migliorato per via della loro alleanza per fermare Manuel e Jana e per tenerli sotto controllo – non sia più quello di una volta, è pronta a presentarsi a una festa al suo braccio, in modo da dimostrare ai Duchi de Los Infantes che tutto va bene e che le loro calunnie non hanno funzionato. Peccato che Alonso non sia d’accordo con lei e non voglia passare neanche un minuto in compagnia dei suoi ex consuoceri, che hanno dichiarato guerra alla sua famiglia e che, per vendicare la morte di Jimena, potrebbero arrivare a fare altro che scatenare uno scandalo romantico su di loro. Cruz ne sarà ovviamente molto delusa e sappiamo che quando la nobile riceve un NO come risposta, le cose si complicano.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 luglio al 2 agosto 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.