Forbidden Fruit Anticipazioni 29 luglio 2025: Zehra scappa di casa in lacrime per colpa di Halit!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 29 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Halit perde le staffe e Zehra va via di casa piangendo!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono a dir poco scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 29 luglio 2025 alle 14:10, la famiglia si riunisce per festeggiare insieme il compleanno di Lila, anche se l'atmosfera non è delle migliori. Infatti, le ex mogli di Halit si stanno punzecchiando a vicenda, ma nel mentre si riscoprono complici contro Yildiz. Zeynep è presente al party per supportare la sorella, però si sente molto a disagio, specialmente dopo un faccia a faccia con Alihan. Successivamente, gli ufficiali giudiziari si presentano alla villa: Zehra ha contratto un ingente debito per aprire la clinica estetica con Sinan. Halit è fuori di sé dalla rabbia, tanto che sgrida brutalmente la figlia, che scappa via piangendo. Zehra corre dal suo socio, che la convince che la cosa migliore da fare sia tenere aperta la loro attività, intestargliela e prendere le distanze dal padre severo. Nel mentre, la Rew Unique lancia una nuova collezione, la Ender Argun, e ciò non fa altro che alimentare delle tensioni preesistenti...

Forbidden Fruit: Yildiz nel mirino delle ex di Halit!

Yildiz si è stabilita alla villa di Halit, e le ex mogli di quest'ultimo non ne sono per niente felici. Infatti, in occasione del compleanno di Lila, la famiglia si riunisce per festeggiare, ma l'atmosfera non è delle migliori: Ender e Zerrin continuano a punzecchiarsi, quando poi scoprono che è molto più divertente e soddisfacente prendersela con la nuova consorte di Halit, appunto Yildiz. La poverina diviene così il bersaglio della sue "rivali", e sembra essere piuttosto in difficoltà. Per fortuna, però, Yildiz può contare sul sostegno di sua sorella...

Zeynep faccia a faccia con Alihan... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Anche Zeynep è presente al party per celebrare il compleanno di Lila, e, proprio come Yildiz, non si sente molto a suo agio. La mora sta facendo del suo meglio per spalleggiare sua sorella, che ne ha davvero bisogno: le ex mogli di Halit le stanno dando il tormento. Tuttavia, Zeynep ha anche altro a cui pensare. All'evento è presente anche Alihan, ed il clima tra loro continua ad essere talmente tanto testo che stanno per avere un acceso confronto. I due saranno in grado di trovare un punto d'incontro dopo questo ennesimo faccia a faccia?

Halit fa scappare Zehra, nelle Anticipazioni della puntata del 29 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Gli ufficiali giudiziari bussano alla porta della villa: stanno cercando Zehra, la quale ha contratto un ingente debito per riuscire ad aprire la clinica estetica insieme a Sinan. Quando Halit lo viene a sapere, va su tutte le furie. L'uomo si scaglia contro Zehra, che scappa via in lacrime per andare a rifugiarsi a casa del suo socio in affari. A questo punto, Sinan le consiglia di non chiudere l'attività, ma d'intestargliela e, poi, d'interrompere ogni rapporto con il suo severo papà. Lei gli darà ascolto? Al contempo, la Rew Unique sta per sganciare la "bomba": una nuova collezione, la Ender Argun. Ciò non farà altro che rendere le cose ancora più complicate...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.