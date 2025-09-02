Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 settembre 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.20 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 15:50 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 settembre 2025 - Steffy non potrebbe essere più orgogliosa di Finn, tanto che tornerà a ringraziarlo per aver salvato suo nonno. Il medico non vorrà prendersi tutti i meriti e questo perché in sala operatoria non c’era solo lui ma soprattutto perché anche Eric ci ha messo del suo. Se non il Forrester non fosse stato così determinato, è sicuro che lui non avrebbe potuto fare nulla. La ragazza però continuerà a sostenere che il suo consorte sia il suo eroe e il loro rapporto, con questo evento, si è rafforzato moltissimo. Il dottor Finnegan avrà però un cruccio ovvero quello di non essere riuscito a fare “il miracolo” con sua madre. Li è ancora furiosa con Poppy e non ha intenzione di riavvicinare né lei né Luna... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 1° al 6 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 2 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 2 settembre 2025 - Kemal si presenta da Zeynep per convincerla a parlare con Yildiz, e nel corso della loro conversazione le confessa di essere ancora innamorato di lei; d'altra parte, è certo che Yildiz stia insieme ad Halit solo per interesse. Dopodiché, la bionda confida alla sorella che ha baciato l'ex marito dopo che l'ha aiutata a non cadere nella trappola di Ender. Inoltre, Yildiz ammette che, anche se non ama l'attuale consorte, non divorzierà fino a quando non avrà assicurato un buon futuro ad entrambe. Al contempo, Zeynep è delusa da Alihan, che sembra aver già voltato pagina con Hira. Per finire, Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme, mentre Emir racconta a Caner che si sta sentendo con Lila... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 1° al 5 settembre 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 2 settembre 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 2 settembre 2025 - Firuze, seppur con grande difficoltà, sta per rivelare a Leyla qualcosa di importante, ma viene interrotta dall'arrivo della famiglia di Mert: Meryem sta per annunciare il suo fidanzamento ufficiale. La madre del futuro sposo, però, si dimostra piuttosto indisponente nei riguardi della futura nuora, rendendo tutto più complicato. Intanto, Bige fa sapere ad Umut che sta per partire. Leyla, invece, consegna ad Ates i bozzetti di sua madre, e lui le consegna i documenti per il divorzio... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dal 30 agosto al 5 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 2 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 2 settembre 2025 - Bahar è in ansia l'assenza prolungata di Enver da casa, e chiede auto ad Arif. Intanto, Ceyda sta spingendo quest'ultimo a dichiararsi alla sua amata, e contemporaneamente sta spronando Bahar a lasciarsi andare. Allora, Arif si fa coraggio ed invita la donna a fare colazione in un bel locale con vista sul mare, dove è pronto ad aprirle il suo cuore... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 1° al 5 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 2 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 settembre 2025 - Vera vuole fermare suo padre, una volta per tutte. La ragazza penserà di denunciare il Duca una volta per tutte. A lei si unirà Marcelo, desideroso di liberarsi dell’uomo che lo terrorizza più al mondo e che potrebbe distruggerlo. I due ragazzi saranno pronti ad agire ma Teresa e Lope, preoccupati di pesanti ripercussioni, li fermeranno. La cameriera però, stanca di aspettare, escogiterà un altro piano. Manuel troverà un modo per aiutare Julia e José Juan a risolvere il loro conflitto e lancerà un ultimatum al suo ospite mentre Catalina, scoperto che Pelayo la osserva, chiederà a Martina di organizzarle un incontro con il suo ex promesso sposo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 agosto al 6 settembre 2025.