Beautiful Anticipazioni Puntata del 2 settembre 2025: Finn eroe di Steffy ma per Li c'è ancora tanta da fare

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 2 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo Steffy e Finn sempre più uniti mentre Li sarà ancora sul piedi di guerra contro Poppy. Ecco i dettagli.

Steffy non potrebbe essere più orgogliosa di Finn e nella puntata di Beautiful in onda il 2 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Forrester tornerà a ringraziare il suo innamorato per aver salvato suo nonno. Il medico non vorrà prendersi tutti i meriti e questo perché in sala operatoria non c’era solo lui ma soprattutto perché anche Eric ci ha messo del suo. Se non il Forrester non fosse stato così determinato, è sicuro che lui non avrebbe potuto fare nulla. La ragazza però continuerà a sostenere che il suo consorte sia il suo eroe e il loro rapporto, con questo evento, si è rafforzato moltissimo. Il dottor Finnegan avrà però un cruccio ovvero quello di non essere riuscito a fare “il miracolo” con sua madre. Li è ancora furiosa con Poppy e non ha intenzione di riavvicinare né lei né Luna. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Eric pronta a varcare la soglia di Villa Forrester

Eric sta per tornare a casa e molti nodi verranno sciolti appena varcherà la porta della Forrester Creations. Ridge sa già che dovrà affrontare un discorso molto importante con suo padre e scusarsi per non aver seguito alla lettera le sue richieste. Eric però sembra essere felice di quello che è successo e non ha molti rimpianti, tanto che ha già ringraziato – insieme a Donna – Finn. Il patriarca è felice che sua nipote (la sua preferita) abbia trovato una persona così valida e non potrebbe essere più soddisfatto di averlo in famiglia. E in effetti il medico ha fatto un vero miracolo, di cui tutta la famiglia gli è grata, soprattutto sua moglie, che non mancherà occasione di ribadirglielo.

Finn è l’eroe di Steffy nella puntata di Beautiful del 2 settembre 2025

Steffy è fiera di suo marito e non può fare a meno di ricordarglielo ogni volta che hanno modo di parlare. I due ragazzi, che per diverso tempo sono stati impegnati a sciogliere i nodi delle loro famiglie, stanno tornando alla loro normalità ma soprattutto hanno rinsaldato il loro rapporto. Il loro matrimonio, da quando Finn ha salvato Eric, è diventato ancora più forte e questo perché la Forrester è grata al ragazzo per averle permesso al suo nonnino di rimanere tra loro. Insomma il dottore Finnegan è l’eroe di Steffy e di tutti gli stilisti. Ma il giovane non è convinto che sia tutto merito suo e ha ancora un compito da portare a termine.

Beautiful Anticipazioni: Finn vorrebbe riportare la pace tra Li e Poppy

Finn è felice che il suo rapporto con Steffy si sia rafforzato ma è ancora convinto che non sia tutto merito suo. Accanto a lui, in sala operatoria, c’era un’équipe altamente specializzata e a molto è servita la determinazione di Eric, che ha lottato come un leone per ritornare dai suoi cari. Il medico è quindi certo che lui non sia un eroe, anche se l’intuizione della cura sperimentale l’ha avuta lui. Il giovane non si sentirà per nulla così eroico anche perché non è ancora riuscito a convincere sua madre a perdonare Poppy e a permettere che lei e Luna tornino a far parte della loro famiglia. Finn vorrebbe che Li fosse felice e avesse accanto a sé persone che la amano.

