Forbidden Fruit Anticipazioni 2 settembre 2025: Yildiz fa una confessione, Zeynep delusa da Alihan...

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 2 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz deve essere sincera, in primis con se stessa. Zeynep, invece, è affranta...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 settembre 2025 alle 14:20, Kemal si presenta da Zeynep per convincerla a parlare con Yildiz, e nel corso della loro conversazione le confessa di essere ancora innamorato di lei; d'altra parte, è certo che Yildiz stia insieme ad Halit solo per interesse. Dopodiché, la bionda confida alla sorella che ha baciato l'ex marito dopo che l'ha aiutata a non cadere nella trappola di Ender. Inoltre, Yildiz ammette che, anche se non ama l'attuale consorte, non divorzierà fino a quando non avrà assicurato un buon futuro ad entrambe. Al contempo, Zeynep è delusa da Alihan, che sembra aver già voltato pagina con Hira. Per finire, Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme, mentre Emir racconta a Caner che si sta sentendo con Lila...

Forbidden Fruit: Yildiz e Kemal si baciano...

Dopo aver origliato la conversazione privata tra Ender ed Halit, Kemal è corso da Yildiz per metterla in guardia: presto il marito le avrebbe intestato un conto milionario su suggerimento della mora, convinta che lei sia interessata soltanto ai suoi soldi. Allora, davanti allo straordinario "regalo" di Halit, Yildiz perde completamente le staffe e gli grida contro di non volere il suo denaro bensì il suo affetto. In seguito, per ringraziarlo di averla prontamente informata, la bionda è andata dall'ex, con il quale è scattato un appassionato bacio...

Yildiz fa una confessione... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Kemal bussa alla porta di Zeynep: vuole convincerla a parlare con Yildiz. Inoltre, il giovane confessa alla mora di essere ancora innamorato dell'ex moglie, e di essere sicuro che lei stia insieme ad Halit solo per interesse e non per amore. Zeynep, però, si fa promettere da Kemal che non interferirà nella vita di Yildiz, e che, per evitare di crearle problemi, si terrà a debita distanza da lei. In un secondo momento, Yildiz raggiunge la sorella ed ammette di non essere innamorata del consorte, ma che non divorzierà fino a quando non avrà assicurato ad entrambe un futuro radioso...

La delusione di Zeynep, nelle Anticipazioni della puntata del 2 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Zeynep ha il cuore infranto. La ragazza ha scoperto che la sua amica Hira si sta frequentando con Alihan, e, come se non bastasse, è venuta a sapere che ne è realmente innamorata. D'altra parte, Zeynep è a dir poco delusa perché non si sarebbe mai potuta aspettare che il suo amato sarebbe stato tanto veloce nel voltare pagina. Al contempo, Kemal, non tenendo fede alla parola data alla mora, si sta recando da Yildiz per supplicarla di fuggire insieme, ed Emir sta raccontando a Caner che ha inizia a sentirsi con Lila...

