Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 luglio 2024 - Finn si troverà in grande difficoltà. Il dottore ha ricevuto la notizia di essere stato inserito nella lista dei candidati come nuovo primario dell’ospedale ma il ragazzo non è per nulla contento. Il medico teme infatti che questo nuovo ruolo possa allontanarlo dalla famiglia, facendogli passare ancora più tempo in clinica. Per il Finnegan non è un buon momento per questo prestigioso avanzamento di carriera, non con Sheila a piede libero e non con Douglas affidato a sua zia. Intanto alla Forrester Creations, Steffy ed Eric festeggiano i dieci anni di servizio di Carter. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 8 luglio 2024 - Nihan ed Emir stanno per vivere un'esperienza a dir poco spaventosa. La coppia si sta spostando a bordo di un'automobile che, improvvisamente, finisce fuori strada. A causa di un problema ai freni, Emir perde il controllo del veicolo e va a sbattere contro un albero. Che cosa è successo? Si tratta di un semplice - e tragico - incidente, oppure c'è lo zampino di qualcuno che ha cercato di ucciderli? Ma soprattutto: la Sezin ed il suo spregevole marito si salveranno? Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 8 luglio 2024 - il protagonista non ha mai saltato una cena di famiglia, ma stavolta le cose andranno diversamente. Infatti, Aslan, rapito dal fascino di questa psicologa che ha appena conosciuto, decide di non presentarsi all'appuntamento e di dare una mano a Devin a risolvere un problema famiglia. In questo modo, il biondo non farà altro che acuire le tensioni preesistenti in casa sua, specialmente perché farà adirare sua madre, la spietata Hulya! Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 luglio 2024 - Curro sorprenderà Antonio al telefono e capirà che il ragazzo sta nascondendo qualcosa. Il Duca si affretterà a interrompere la comunicazione quando si renderà conto di essere osservato dal conte. Il fratello di Jana si metterà in allarme e correrà ad avvertire Martina che il suo fidanzato sta tramando qualcosa e lei potrebbe pagarne presto le conseguenze. La ragazza non gli darà però retta e penserà che lui, innamorato com’è, voglia solo allontanarla dal suo futuro sposo. Intanto Abel rincuorerà tutti sulla salute di Jimena, caduta rovinosamente durante una gita al fiume. Nonostante la bella notizia, Manuel e i suoi saranno sempre più in ansia per lo strano comportamento della marchesina. Don Alonso comunicherà a Cruz di avere dato il consenso di cercare Ramona pure nei terreni de La Promessa. Margarita spingerà Martina a sedurre Antonio e sancire così la riuscita dei loro piani poi punterà il dito contro la marchesa e l’accuserà di aver assassinato Don Fernando. Qui la trama completa de La Promessa.

