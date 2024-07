Beautiful, Anticipazioni Puntata dell' 8 luglio 2024: Finn non si sente pronto. Non può cambiare tutto!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda l’8 luglio 2024 su Canale5, Finn non vorrà accettare il nuovo ruolo da primario per cui è in corsa. Il dottore avrà paura che questo avanzamento di carriera lo allontani ancora di più dalla sua famiglia. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda l’8 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Finn si troverà in grande difficoltà. Il dottore ha ricevuto la notizia di essere stato inserito nella lista dei candidati come nuovo primario dell’ospedale ma il ragazzo non è per nulla contento. Il medico teme infatti che questo nuovo ruolo possa allontanarlo dalla famiglia, facendogli passare ancora più tempo in clinica. Per il Finnegan non è un buon momento per questo prestigioso avanzamento di carriera, non con Sheila a piede libero e non con Douglas affidato a sua zia. Intanto alla Forrester Creations, Steffy ed Eric festeggiano i dieci anni di servizio di Carter.

Anticipazioni Beautiful: Steffy in ansia per Hope

A casa Forrester e Logan c’è grande tensione e tutto a causa degli ultimi sconvolgenti avvenimenti. Steffy è in ansia per Hope e teme che la sua sorellastra non riesca a scrollarsi di dosso il peso delle scelte di Douglas ed è consapevole che presto le darà un altro dolore e un’altra preoccupazione. La figlia di Ridge deve infatti comunicarle che la Hope for the Future è in crisi nera e rischia di essere chiusa se lei non prenderà delle drastiche e ormai inevitabili decisioni. Steffy dovrà presto correre ai ripari e usare tatto nel riferire alla rampolla di Brooke queste tremende notizie. La Forrester non sarà però la sola a essere in tensione per quello che sta accadendo nella sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Finn non vuole accettare il ruolo da primario

Oltre a Steffy anche Finn sarà molto teso. Il ragazzo verrà a sapere di essere stato inserito nella lista dei candidati a nuovo primario dell’ospedale ma non ne sarà per nulla contento. Il dottore avrà il timore che la novità lo porti a doversi assentare sempre più spesso da casa e lo costringa quindi a stare lontano da sua moglie e dai suoi bambini, che ora hanno molto più bisogno di lui, visto che Sheila è a piede libero e più pericolosa che mai e Douglas ha scelto di stare da loro, creando molta tensione con Hope e Thomas. Insomma il medico non si sentirà tranquillo ad accettare un avanzamento di carriera così importante e impegnativo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Congratulazioni Carter

Alla Forrester Creations si cerca di non pensare al peggio. La Hope for the Future è a rischio ma nessuno si dà per vinto. Steffy deve ancora affrontare questo argomento spinoso con la sorellastra ma è fiduciosa che tutto si risolva, soprattutto se la Logan seguirà il suo consiglio. Intanto lei e suo nonno Eric festeggeranno i dieci anni di Carter in azienda e ringrazieranno il Walton per aver seguito la loro famiglia per così tanto tempo e così tanto fedelmente. Sono ormai molto lontani i momenti di tensione con l’avvocato, provocati dalla sua relazione con Quinn e sembra proprio che tutto stia procedendo per il meglio. Ma attenzione alle prossime puntate della Soap, che ci porteranno ad affrontare nuovi drammi inevitabili.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.