Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 agosto 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 agosto 2024 - Sheila sarà sempre più lontana da Villa Spencer e spererà di essersi messa in salvo. La Carter continuerà la sua fuga tenendosi ben lontana dalla polizia. Bill e Ridge partiranno alla sua ricerca seguiti dall’FBI. Intanto a Il Giardino, Hope e Deacon chiacchiereranno allegramente, ignari di come si stiano mettendo le cose per la Carter e dell’inseguimento appena cominciato per le vie della città. Lo Sharpe ne sarà però presto informato… dalla diretta interessata. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 9 agosto 2024 - Asu si sta godendo la sua festa di fidanzamento, a differenza del Soydere, che non sembra poi così entusiasta. Purtroppo, però, la ragazza deve occuparsi al contempo anche di un'altra cosa, e decisamente meno piacevole. Asu si allontana furtivamente per incontrarsi di nascosto con l'odiato fratello, dato che deve consegnargli, come promesso, la pistola con le impronte digitali di Ozan. Nel mentre, quest'ultimo si sta preparando a lasciare il Paese insieme a Zeynep, ignaro di ciò che gli sta per accadere... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 9 agosto 2024 - il matrimonio di Leyla e Tolga non è mai stato felice, poiché non si sono sposati in nome di un forte sentimento che nutrivano l'una per l'altro; semplicemente, Leyla aveva dovuto piegarsi alla volontà dell'autoritaria madre, che non le avrebbe mai e poi mai permesso di stare insieme al suo vero amore. E se lei non ha mai amato Tolga, quest'ultimo non ha mai amato Leyla; pertanto, Tolga ha una vita parallela, e tutti lo sanno. Ora l'uomo sta persino chiedendo a Leyla del denaro di cui necessita per pagare la sua amante segreta...Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 agosto 2024 - Cruz comincerà a essere sospettosa e incaricherà Petra di indagare sullo strano interessamento di Curro verso suo marito e verso le finanze della tenuta. La marchesa vorrà scoprire cosa i due uomini le nascondano. Jimena farà un altro passo falso con Manuel. La ragazza organizzerà un pranzo a casa dei suoi genitori senza consultare il marito e lo costringerà a fare buon viso a cattivo gioco. Simona confesserà a tutti che le lettere che riceveva non erano davvero inviate dai suoi figli. I suoi colleghi non si arrabbieranno anzi reagiranno alla notizia comprendendo le ragioni delle sue bugie. Romulo continuerà a lavorare senza sosta, non volendo rassegnarsi alla gravità della sua malattia mentre Jana prenderà coraggio e deciderà di lasciare Abel. Qui la trama completa de La Promessa.

