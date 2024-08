Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 agosto 2024: Sheila è in fuga. Ridge e Bill la inseguono!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 9 agosto 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Sheila sarà sempre più lontana da Villa Spencer e spererà di essersi messa in salvo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter continuerà la sua fuga tenendosi ben lontana dalla polizia. Bill e Ridge partiranno alla sua ricerca seguiti dall’FBI. Intanto a Il Giardino, Hope e Deacon chiacchiereranno allegramente, ignari di come si stiano mettendo le cose per la Carter e dell’inseguimento appena cominciato per le vie della città. Lo Sharpe ne sarà però presto informato… dalla diretta interessata.

Beautiful Anticipazioni: Sheila è in fuga

Sheila si è lanciata dal balcone e si è data alla fuga. La criminale è riuscita nel suo intento e nonostante la brutta caduta dalla finestra, si è rimessa in piedi, ha preso l’auto e ha schiacciato l’acceleratore per sparire dalla circolazione. Bill ha dovuto informare Ridge e i due, furiosi per essersi lasciati sfuggire la criminale, hanno riordinato le idee e si sono subito messi alla ricerca della donna, insieme all’FBI. La rossa farà perdere le sue tracce, come già successo prima ma gli agenti setacceranno a fondo la città, per arrestarla e stavolta metterla dietro alle sbarre senza più possibilità che possa uscire.

Anticipazioni Beautiful: Bill e Ridge alla riscossa

Bill si sentirà in colpa per essere riuscito a capire le vere intenzioni di Sheila e per non averne fermato la fuga. Il magnate non immaginava certo che la criminale fosse così folle da tentare di scappare dalla finestra. Lanciarsi dal balcone di Villa Spencer comporta un bel volo e solo la fortuna ha evitato che la donna si facesse davvero male e morisse addirittura sul colpo. Ma la rossa ha nove vite come un gatto e non deve averle esaurite tutte, visto che è stata capace di rialzarsi senza manco un graffio. Bill e Ridge, determinati più che mai a fermarla, si getteranno al suo inseguimento. La riscossa dello Spencer e del Forrester sarà repentina e senza freni.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope e Deacon ignorano la fuga di Sheila

Mentre Sheila sarà in fuga, Hope e Deacon saranno a Il Giardino. I due si confronteranno sugli ultimi avvenimenti che hanno scosso tutta la loro famiglia, matrimonio di Sheila e Bill compreso. La ragazza domanderà al padre se stia bene e gli rivelerà di aver notato una certa inquietudine in lui, in questi ultimi mesi. Lo Sharpe dissimulerà e le giurerà di non avere nulla che lo tormenti ma in realtà starà pensando alla Carter e alla situazione che si è creata con lo Spencer. E questo suo pensiero verrà presto acuito da una telefonata allarmante proprio da parte dell’oggetto dei suoi pensieri. Sheila lo chiamerà per chiedergli nuovamente aiuto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.