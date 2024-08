Endless Love Anticipazioni 9 agosto 2024: Asu ed Emir incastrano Ozan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 9 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che per Ozan si mette davvero molto male...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 9 agosto 2024, alle 14:10, Asu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Nihan, al contrario della futura sposa, non è per niente felice, ed infatti non vorrebbe prendere parte all'evento; Emir, però, la obbliga. Nel corso del party, Asu si allontana furtivamente per incontrare il fratello e consegnargli, come promesso, la pistola con le impronte digitali di Ozan. Intanto, quest'ultimo è pronto a fuggire con Zeynep, ignaro di ciò che sta per accadere...

Endless Love Anticipazioni: Emir origlia la conversazione tra Kemal ed Asu...

Kemal ha fatto una dichiarazione ad Asu che presto cambierà radicalmente la vita di entrambi. L'ingegnere ha raggiunto l'amica e, dopo averle rivelato che ama e continuerà ad amare Nihan, le ha chiesto di fidanzarsi ufficialmente. Asu non riusciva a credere alle sue orecchie: era al settimo cielo! Peccato che, nel mentre, c'era qualcuno che stava origliando la loro conversazione: Emir stava ascoltando di nascosto quello che il Soydere e la sua futura moglie si stavano dicendo, determinato come non mai a guastare loro la festa...

Endless Love Anticipazioni: Emir obbliga Nihan!

Asu è felicissima perché impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con l'uomo dei suoi sogni. Di tutt'altro umore, invece, Nihan, la quale ha il cuore a pezzi da quando il marito le ha malignamente rivelato che Kemal era pronto a convolare a nozze con la mora. La Sezin sta facendo sapere ad Emir che non ha la minima intenzione di prendere parte al party. Tuttavia, spietato come al solito, lui la obbliga: andranno insieme, come una coppia unita, dimostrando che a lei non importa più niente dell'ex.

Asu ed Emir incastrano Ozan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 9 agosto 2024

Asu si sta godendo la sua festa di fidanzamento, a differenza del Soydere, che non sembra poi così entusiasta. Purtroppo, però, la ragazza deve occuparsi al contempo anche di un'altra cosa, e decisamente meno piacevole. Asu si allontana furtivamente per incontrarsi di nascosto con l'odiato fratello, dato che deve consegnargli, come promesso, la pistola con le impronte digitali di Ozan. Nel mentre, quest'ultimo si sta preparando a lasciare il Paese insieme a Zeynep, ignaro di ciò che gli sta per accadere...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 5 al 9 agosto 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.