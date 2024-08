The Family Anticipazioni 9 agosto 2024: Aslan e Cihan uccidono Serhat!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 9 agosto 2024 su Canale 5: Aslan e Cihan si alleano per fare fuori Serhat!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono a dir poco sorprendenti. Nell'episodio in onda il 9 agosto 2024, alle 14:45, Cihan agisce alle spalle di Hulya e si allea con Aslan. Insieme i due fratelli fanno fuori Serhat ed ordiscono un piano per far scoprire a Ilyas Koruzade che il figlio è morto. Nel momento in cui la signora viene a sapere che cosa è successo, temendo una possibile reazione del padre del defunto Serhat, prende un'iniziativa con Ibrahim, tenendo all'oscuro Aslan. Intanto, Tolga sta chiedendo a Leyla del denaro: ne ha bisogno per pagare la sua amante segreta...

The Family Anticipazioni: Aslan minaccia Serhat...

Devin ha fatto una scoperta agghiacciante: Serhat è uscito di prigione, poiché è stato rilasciato in attesa di giudizio. La giovane è andata nel panico, temendo che il malvivente potesse provare a fare di nuovo del male a Yagmur, ma è anche andata su tutte le furie, sicura che ci fosse lo zampino di Hulya. Quando Aslan lo è venuto a sapere, invece, ha deciso che fosse giunto il momento di fare di testa sua, così come aveva pensato di agire sin dal primo momento. Pertanto, il protagonista si prepara a dare seguito alla minaccia che aveva rivolto a Serhat poco prima che quest'ultimo venisse arrestato.

The Family Anticipazioni: Aslan e Cihan uccidono Serhat!

Cihan sceglie di agire alle spalle della madre e di allearsi con Aslan. I due fratelli si stanno dirigendo dal delinquente per farlo fuori. Una volta che sono riusciti ad ucciderlo, ordiscono prontamente un piano per far sì che Ilyas Koruzade, padre di Serhat, venga a sapere che suo figlio è morto. Nel momento in cui Hulya scopre che cosa è accaduto, temendo una possibile reazione da parte di Ilyas, si rende conto di non avere alternative: deve accordarsi con Ibrahim per prepararsi ad una contromossa, e deve farlo tenendo Aslan all'oscuro...

Tolga chiede dei soldi a Leyla per l'amante, nelle Anticipazioni di The Family del 9 agosto 2024

Il matrimonio di Leyla e Tolga non è mai stato felice, poiché non si sono sposati in nome di un forte sentimento che nutrivano l'una per l'altro; semplicemente, Leyla aveva dovuto piegarsi alla volontà dell'autoritaria madre, che non le avrebbe mai e poi mai permesso di stare insieme al suo vero amore. E se lei non ha mai amato Tolga, quest'ultimo non ha mai amato Leyla; pertanto, Tolga ha una vita parallela, e tutti lo sanno. Ora l'uomo sta persino chiedendo a Leyla del denaro di cui necessita per pagare la sua amante segreta...

