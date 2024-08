Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 agosto 2024 - Sheila troverà la sua via di fuga. La Carter non si darà per vinta ed escogiterà, velocemente, uno stratagemma per evitare che la Polizia e l’FBI la catturino e la mettano in prigione con l’accusa di omicidio. Lesta come una volpe e veloce come un furetto, la rossa si dirigerà verso la finestra del grande salone di Villa Spencer e si getterà dal balcone. Nonostante la brutta caduta, la rossa si rimetterà in piedi, prenderà la macchina e scapperà via senza che Bill possa fare nulla. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 agosto 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 8 agosto 2024 - lo spietato imprenditore si sta recando dalla sua "dolce moglie" con un sorriso beffardo stampato sul volto: è appena entrato in possesso di un'informazione a dir poco scottante e non la minima intenzione di lasciarsi sfuggire l'occasione di sfruttare la situazione a suo favore. Emir fa sapere a Nihan di aver sentito con le sue orecchie Kemal chiedere alla sua socia di fidanzarsi ufficialmente. Il cuore della pittrice va in mille pezzi. La Sezin sa bene che il suo ex non potrà mai più amarla a causa di ciò che lei ha fatto, benché lo abbia fatto a fin di bene. Dopotutto, Nihan si sente combattuta, e sa che lo sarà per sempre, tra l'amore che nutre nei confronti del Soydere e quello che nutre nei confronti di Ozan... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 5 al 9 agosto 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 8 agosto 2024 - la protagonista sta per fare una scoperta che le farà perdere le staffe. Devin ha espressamente chiesto ad Aslan di non vendicarsi personalmente di Serhat, ma di lasciare che la giustizia facesse il suo corso, consegnandolo alle autorità; il marito le ha dato ascolto - seppur controvoglia -, però ora sta per accadere qualcosa che la spingerà a pentirsi di avergli fatto quella richiesta. Il malvivente viene rilasciato in attesa di giudizio, e la cosa peggiore è che potrebbe esserci lo zampino di Hulya. Infatti, la suocera sta portando avanti la sua guerra personale contro la nuora anche servendosi dei suoi cari! Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 5 al 9 agosto 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 agosto 2024 - Jimena cercherà di riavvicinarsi a Manuel, seducendolo. La marchesina si farà avanti con il marito e, seguendo i consigli di Cruz di cambiare strategia con il marito, cercherà di affascinarlo. Manuel, che ha ormai dichiarato il suo amore a Jana, le ribadirà di non voler più avere a che fare con lei e di non poterle dare quello che lei desidera. Cruz non capirà lo strano comportamento di Curro, inaspettatamente interessato al rapporto con Don Alonso e alla gestione della tenuta. La marchesa terrà d’occhio il nipote mentre Petra cercherà di scoprire qualche informazione da Don Romulo. Abel tenterà di visitare Romulo ma lui si rifiuterà di sottoporsi a qualunque controllo. Alla tenuta arriverà Jeronimo, il socio di Pelayo, che si spaccerà come suo valletto mentre Curro noterà Martina uscire in piena notte. Feliciano rivelerà a Teresa di volersi recare alla Guardia Civile per raccontare quanto successo al padre. Lope saluterà i suoi amici e saranno in tanti a dimostrargli la stima che provano per lui. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 4 al 10 agosto 2024.