The Family Anticipazioni 8 agosto 2024: Yagmur punta il dito contro Devin!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 agosto 2024, alle 14:45, Yagmur se la prende con Devin, accusandola di non averla mai davvero ascoltata e di non essersi mai davvero interessata ai suoi problemi. Tuttavia, dopo che il padre la respinge di nuovo, la giovane e la sorella si riavvicinano. In seguito, Devin scopre che Serhat è stato rilasciato in attesa di giudizio e va su tutte le furie. La psicologa si arrabbierà ancora di più quando capirà che dietro c'è lo zampino di Hulya...

The Family Anticipazioni: Yagmur ancora traumatizzata...

Devin sta facendo del suo meglio per tirare su di morale Yagmur. Da quando quest'ultima è finita in ospedale dopo aver subito una violenta aggressione, non è più la stessa. La psicologa, seriamente preoccupata per le sue condizioni, sta tentando il tutto per tutto pur di riuscire a farla distrarre, ma, purtroppo, ogni suo sforzo sembra totalmente inutile...

The Family Anticipazioni: Yagmur contro Devin!

Yagmur non è ancora in grado di superare quanto le è appena accaduto. La giovane è talmente tanto scossa che arriva persino a prendersela con Devin. Yagmur accusa la psicologa di non averla mai davvero ascoltata, e di non essersi mai davvero interessata ai suoi problemi. Tuttavia, dopo che il padre la respingerà di nuovo, la ragazza, rimasta di nuovo sola, andrà a ricercare Devin e così si riavvicineranno...

Devin furiosa, nelle Anticipazioni di The Family dell'8 agosto 2024

La protagonista sta per fare una scoperta che le farà perdere le staffe. Devin ha espressamente chiesto ad Aslan di non vendicarsi personalmente di Serhat, ma di lasciare che la giustizia facesse il suo corso, consegnandolo alle autorità; il marito le ha dato ascolto - seppur controvoglia -, però ora sta per accadere qualcosa che la spingerà a pentirsi di avergli fatto quella richiesta. Il malvivente viene rilasciato in attesa di giudizio, e la cosa peggiore è che potrebbe esserci lo zampino di Hulya. Infatti, la suocera sta portando avanti la sua guerra personale contro la nuora anche servendosi dei suoi cari!

