Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 agosto 2024: Sheila si lancia dal balcone e fugge!

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’8 agosto 2024. Nell’episodio della Soap Sheila si dà alla fuga gettandosi dal balcone e fa perdere le sue tracce.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 l’8 agosto 2024, alle ore 13.50, Sheila troverà la sua via di fuga. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter non si darà per vinta ed escogiterà, velocemente, uno stratagemma per evitare che la Polizia e l’FBI la catturino e la mettano in prigione con l’accusa di omicidio. Lesta come una volpe e veloce come un furetto, la rossa si dirigerà verso la finestra del grande salone di Villa Spencer e si getterà dal balcone. Nonostante la brutta caduta, la rossa si rimetterà in piedi, prenderà la macchina e scapperà via senza che Bill possa fare nulla.

Beautiful Anticipazioni: Sheila non si rassegna

Sheila ha scoperto l’inganno di Bill. La Carter ha capito di essere stata incastrata e che lo Spencer non è mai stato realmente interessato a lei. Una scoperta che l’ha lasciata senza parole, soprattutto perché lo Spencer non solo ha finto i suoi sentimenti ma l’ha anche consegnata all’FBI, facendole confessare i suoi crimini. La rossa ha le ore contate e dovrà trovare velocemente una via di fuga, se non vorrà finire i suoi giorni in prigione, condannata all’ergastolo. Dovrà però prima di tutto superare l’ostacolo del magnate, pronto a tutto per fermarla. La scaltrezza della criminale finirà per avere la meglio.

Anticipazioni Beautiful: Sheila organizza la sua fuga

Sheila sarà lesta e veloce. Individuerà subito la sua via di fuga, l’unica in grado si salvarla e di portarla fuori da Villa Spencer prima che l’FBI arrivi. La criminale riuscirà a svincolarsi da Bill e purtroppo il magnate non immaginerà mai il piano orchestrato – in pochi minuti – dalla rossa, che prenderà di mira il balcone del salotto e vi si dirigerà senza fermarsi. Una volta arrivata al parapetto prenderà la rincorsa e si butterà di sotto, lasciando lo Spencer senza parole e convinto che la donna si sia fatta talmente male da non riuscire neanche a muoversi. Ma il padre di Liam e Wyatt si sbaglierà di grosso…

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila fa perdere le sue tracce

Sheila si butterà dal balcone di Villa Spencer e per un momento, a causa della botta, sembrerà non essere più in grado di muoversi. Peccato però che la donna abbia la pellaccia dura e riesca non solo a rimettersi in piedi ma anche a prendere l’auto e a darsi alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Bill rimarrà senza parole e anche con un palmo di naso e dovrà informare Ridge che la criminale che hanno cercato di accalappiare, è riuscita a farla franca anche stavolta. Comincerà la caccia alla Carter, che si sarà nascosta nell’unico posto che lei crede sicuro: da Deacon.

