Endless Love Anticipazioni 8 agosto 2024: Emir colpisce e affonda Nihan!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda l'8 agosto 2024 su Canale 5: Emir ha una notizia per Nihan che non le piacerà per niente...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 agosto 2024, alle 14:10, Emir sta approfittando dell'informazione che ha ottenuto prima di chiunque altro per colpire di nuovo Nihan. Quando quest'ultima entra a conoscenza di questa novità inizia a struggersi dal dolore. La Sezin sa bene che Kemal non potrà mai più amarla, e per colpa di ciò che lei a fatto, anche se a fin di bene. Dopotutto, Nihan è combattuta: se da un lato c'è l'amore per l'ingegnere, dall'altro c'è quello per Ozan...

Endless Love Anticipazioni: Kemal faccia a faccia con Hakki...

Nihan aveva dato appuntamento a Kemal al pozzo, poiché Leyla l'aveva spinta a ragionare sul fatto che fosse giusto mettere al corrente il giovane dei suoi sospetti circa la gravidanza di Zeynep. La ragazza era determinata a vuotare il sacco, ma il Soydere non si è presentato, dandole una bella delusione. Infatti, lui ha preferito raggiungere Asu, che stava facendo pedinare da Zehir perché convinto che fosse in pericolo; così, oltre a ritrovarsi davanti all'amica, si è ritrovato davanti anche ad Hakki, il quale, dopo avergli chiesto non cercarlo più, gli ha proposto di nuovo di sposare Asu...

Endless Love Anticipazioni: Kemal fa la proposta ad Asu!

Kemal ha fatto una dichiarazione alla mora degna di nota. L'ingegnere ci ha tenuto ad essere molto chiaro con Asu: non avrebbe mai e poi mai smesso di amare Nihan, ma era comunque pronto ad impegnarsi con lei. Il Soydere ha chiesto ad Asu di fidanzarsi ufficialmente con lui, e lei, che non desiderava altro, ha accettato seduta stante, nonostante la sua premessa. Asu era contentissima, ed ignara del fatto che Emir stesse origliando la loro conversazione privata e stesse già escogitando un piano di vendetta per guastare loro la festa...

Nihan ha il cuore a pezzi, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'8 agosto 2024

Lo spietato imprenditore si sta recando dalla sua "dolce moglie" con un sorriso beffardo stampato sul volto: è appena entrato in possesso di un'informazione a dir poco scottante e non la minima intenzione di lasciarsi sfuggire l'occasione di sfruttare la situazione a suo favore. Emir fa sapere a Nihan di aver sentito con le sue orecchie Kemal chiedere alla sua socia di fidanzarsi ufficialmente. Il cuore della pittrice va in mille pezzi. La Sezin sa bene che il suo ex non potrà mai più amarla a causa di ciò che lei ha fatto, benché lo abbia fatto a fin di bene. Dopotutto, Nihan si sente combattuta, e sa che lo sarà per sempre, tra l'amore che nutre nei confronti del Soydere e quello che nutre nei confronti di Ozan...

