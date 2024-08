Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 agosto 2024.

ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 agosto 2024 - Bill non si lascerà spaventare dalle domande di Sheila e con il suo sangue freddo l’avrà vinta. Lo Spencer riuscirà non solo a convincere la Carter a sposarlo e a credere in lui ma anche a confessargli tutto del suo passato, omicidi compresi. Ridge e l’FBI, in ascolto, urleranno di gioia e finalmente potranno cantare vittoria. Sheila Carter avrà appena firmato la sua condanna alla galera! Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 5 agosto 2024 - Asu è rimasta basita quando si è resa conto che Hakki l'aveva tradita e poi abbandonata. Dopo aver fatto in modo che Emir entrasse a conoscenza della vera identità della "nipote", l'uomo ha fatto perdere le sue tracce. Asu, allora, ha capito di poter contare soltanto su Kemal, al quale però ancora non se la sentiva di parlare in tutta sincerità, e su Tufan. Adesso, quest'ultimo, che continua a lavorare per conto della mora, riesce finalmente a trovare Hakki, che si nasconde in una villa accanto a quella in cui abita Mujgan... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 5 agosto 2024 - si mette molto male per Yagmur. Quest'ultima è stata beccata in discoteca da un losco individuo, Serhat, il quale le si è avvicinato con fare minaccioso e chiamandola con un altro nome. Serhat, infatti, ha conosciuto Yagmur in passato, quando lavorava sotto mentite spoglie come escort, ed i due hanno un conto in sospeso: Yagmur lo riprese col telefono mentre Serhat stava commettendo un omicidio. L'uomo vuole fargliela pagare, ed ora la ragazza subisce una violenta aggressione. Cihan la trova e la porta subito in ospedale. Quando Devin ed Ekrem vengono a sapere che cosa le è accaduto hanno entrambi un crollo... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 agosto 2024 - Jimena cambierà idea e deciderà di perdonare Manuel per il suo comportamento e dargli un’altra opportunità. Peccato che il marchese non ne voglia sapere e continui a frequentarsi con Jana di nascosto. Cruz cercherà di impedire che suo figlio cacci la moglie affinché non si scateni un enorme scandalo mentre Curro, scoperta la verità su Don Alonso, tenterà di avvicinarsi a lui e di passare più tempo vicino a suo padre. Il ragazzo chiederà a Catalina di occuparsi delle finanze della tenuta ma la ragazza gli dirà di no. Lope sarà in procinto di partire e Don Romulo proverà a convincere il marchese a riassegnare il ragazzo alle cucine, affinché decida di non andarsene. Pia, venuta a scoprire dei dubbi di Mauro, affronterà il maggiordomo in cerca di risposte sulla sua salute. Martina proseguirà nel negare di stare male mentre Simona attenderà con ansia e preoccupazione l’arrivo di Antonio suo figlio. Qui la trama completa de La Promessa.

