Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 agosto 2024: Bill ci riesce. Sheila gli confessa tutti i suoi crimini!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 5 agosto 2024 su Canale5. Nell’episodio della Soap vedremo Sheila confessare tutti i suoi crimini a Bill. Lo Spencer canterà vittoria!

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 agosto 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Bill non si lascerà spaventare dalle domande di Sheila e con il suo sangue freddo l’avrà vinta. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer riuscirà non solo a convincere la Carter a sposarlo e a credere in lui ma anche a confessargli tutto del suo passato, omicidi compresi. Ridge e l’FBI, in ascolto, urleranno di gioia e finalmente potranno cantare vittoria. Sheila Carter avrà appena firmato la sua condanna alla galera!

Beautiful Anticipazioni: Bill convince Sheila di amarla veramente

Sheila ha messo Bill in difficoltà. La Carter ha rivelato allo Spencer di non fidarsi del tutto di lui e di non essere certa che lui la ami davvero. La rossa ha messo il magnate in una posizione molto scomoda e lo ha costretto a tirar fuori tutto il suo sangue freddo. Dollar Bill ha dovuto lasciarsi andare a confessioni piuttosto forti per ottenere quello che desidera da tempo, ovvero incastrare la pazza criminale. Le ha infatti dovuto dire di amarla più di qualunque altra donna che abbia avuto nella sua vita e di volerla davvero accanto a lui per sempre. Parole che coglieranno nel segno e che permetteranno al padre di Liam di centrare l’obiettivo.

Anticipazioni Beautiful: Bill convince Sheila a confessargli tutti i suoi crimini

Bill sarà così tanto bravo da persuadere Sheila della bontà e della sincerità delle sue intenzioni. Lo Spencer riuscirà a convincerla di volerla sposare perché davvero innamorato e di non aver voluto più aspettare perché certo che lei sia la donna della sua vita. Con queste dichiarazioni, la Carter non solo gli dirà di sì alla sua proposta ma si lascerà andare a delle confessioni incredibili. Sì perché la rossa, sentendosi sicura, gli dirà di aver commesso dei crimini in passato e di aver ucciso delle persone. Bill dovrà trattenere l’entusiasmo del momento e non farle scoprire, almeno per ora, di averla messa in scacco con il suo piano, ben orchestrato in collaborazione con Ridge e l’FBI.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill e Ridge hanno vinto

Sheila confesserà tutto quello che doveva confessare per l’FBI. La rossa rivelerà di aver scatenato uno sciame di api contro un uomo e di averne così causato la morte e anche di aver organizzato un altro omicidio a sangue freddo. Ridge e gli agenti, nascosti nei sotterranei, ascolteranno tutto e gioiranno. La Carter sarà ormai fregata. Con queste sue confessioni nessuno potrà mai più scarcerarla. Il suo destino sarà la prigione per sempre!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 10 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.