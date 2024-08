The Family Anticipazioni 2 agosto 2024: Serhat aggredisce Yagmur!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 2 agosto 2024 su Canale 5 rivelano che Serhat riesce a trovare Yagmur e sembra proprio abbia intenzione di ucciderla!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 agosto 2024, alle 14:45, Leyla e Devin cenano insieme: un'occasione perfetta per la prima, che vuole convincere la cognata a non rinunciare al suo grande amore. Intanto, Serhat trova Yagmur e la aggredisce. La giovane però riesce a liberarsi e a fuggire. Ibrahim, invece, scopre il passato di Yagmur e chiede di avere delle prove da poter consegnare a Hulya. Nel frattempo, Aslan decide di girare a Serhat l'affare sul casinò...

Leyla e Devin stanno cenando insieme. Per la prima si tratta di un'occasione d'oro. Leyla, infatti, voleva proprio approfittare di un momento in cui sarebbero state soltanto loro due per affrontare un delicato argomento a quattr'occhi. Leyla sa bene che cosa significhi perdere per sempre la persona amata, e, conscia di quanto in realtà Devin sia innamorata di Aslan e viceversa, sta consigliando alla cognata di non rinunciare al marito per niente al mondo...

Serhat ha conosciuto Yagmur in passato, quando lei lavorava come escort; Yagmur smise di svolgere questa professione nel momento in cui una sua collega rimase uccisa, e fu proprio l'uomo in questione ad ammazzarla, mentre lei riprendeva l'omicidio con il suo telefono. Serhat, determinato a pareggiare i conti, ha chiesto ad Atilla di fornirgli l'indirizzo di Yagmur. Ora, il losco individuo la rintraccia e l'aggredisce. Fortunatamente, la giovane riesce a liberarsi e a fuggire...

Ibrahim sta indagando sul passato di Yagmur, e alla fine riesce a scoprire quali siano i suoi scheletri nell'armadio. Lo zio di Aslan, soddisfatto, si sta recando da Hulya per metterla al corrente di ciò che ha appena appreso. Quando la signora entra a conoscenza del passato oscuro della sorella di sua nuora resta di stucco, e poi va su tutte le furie: è una vergogna per la sua famiglia. Intanto, il protagonista prende una decisione importante. Aslan crede che sia il caso di girare l'affare sul casinò a Serhat, ma, ovviamente, non ha idea di chi quest'ultimo realmente sia...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.