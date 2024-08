The Family Anticipazioni 5 agosto 2024: Yagmur in ospedale in gravi condizioni!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 5 agosto 2024 su Canale 5: Yagmur subisce una violenta aggressione...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 5 agosto 2024, alle 14:45, la nonna di Aslan è fuori di sé: vuole tornare a casa per stare con il suo amato figlio, Yusuf. Delirante, la donna impugna un paio di forbici; toccherà a Devin provare a calmarla. Intanto, Hulya, con l'aiuto di Ibrahim, viene a sapere che Yagmur ha lavorato come escort in passato. In un secondo momento, quest'ultima subisce una violenta aggressione, e Cihan la porta subito in ospedale. Quando viene a sapere che cosa è accaduto a Yagmur la psicologa ha una crisi, così come Ekrem...

The Family Anticipazioni: Devin deve calmare la nonna...

La nonna di Aslan sta per avere un'altra delle sue crisi. Come quando sparì nel nulla e minacciò di gettarsi giù da un precipizio, ora sta per mettere di nuovo in serio pericolo la sua vita, e non solo. L'anziana, fuori di sé, continua a dire di voler tornare a casa per poter stare con il suo amato figlio, Yusuf; lei, infatti, non ha mai accettato la sua morte. Allora, in preda ad un delirio, la nonna impugna un paio di forbici e, proprio come quella volta sul ciglio del burrone, anche stavolta toccherà a Devin provare a calmarla e a farla ragionare...

The Family Anticipazioni: Hulya fa una scoperta sconvolgente su Yagmur...

Hulya sta per fare una scoperta che la manderà su tutte le furie. Atilla è entrato in possesso di un succulento scoop, ed è andato subito a riferirlo ad Ibrahim: Yagmur, in passato, ha lavorato come escort. L'uomo si è precipitato a sua volta dalla cognata per informarla di quanto era appena venuta a sapere, certo che si trattasse di qualcosa che le sarebbe potuto interessare; in fin dei conti, la giovane in questione è pur sempre la sorella di sua nuora, e quindi un membro della sua adorata famiglia...

Yagmur finisce in ospedale, nelle Anticipazioni di The Family del 5 agosto 2024

Si mette molto male per Yagmur. Quest'ultima è stata beccata in discoteca da un losco individuo, Serhat, il quale le si è avvicinato con fare minaccioso e chiamandola con un altro nome. Serhat, infatti, ha conosciuto Yagmur in passato, quando lavorava sotto mentite spoglie come escort, ed i due hanno un conto in sospeso: Yagmur lo riprese col telefono mentre Serhat stava commettendo un omicidio. L'uomo vuole fargliela pagare, ed ora la ragazza subisce una violenta aggressione. Cihan la trova e la porta subito in ospedale. Quando Devin ed Ekrem vengono a sapere che cosa le è accaduto hanno entrambi un crollo...

