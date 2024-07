Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 31 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 31 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 31 luglio 2024 - Steffy vorrà vederci chiaro sui sentimenti di Hope. La Forrester, convinta che la sua sorellastra provi attrazione verso suo fratello, le farà molto domande, che la figlia di Brooke troverà molto strane. Intanto Stephen, il padre di Brooke, accuserà Ridge di aver abbandonato la sua famiglia in un momento così difficile. Il Logan sarà molto deluso dal suo ex genero, che non credeva capace di un simile voltafaccia nemmeno davanti alla strana amicizia tra le sue ex mogli. Nessuno saprà, almeno per ora, le vere ragioni che hanno spinto il Forrester a lasciare la sua casa e a fingere di essere partito. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 31 luglio 2024 - Asu è in preda al panico. Adesso che Emir è stato scarcerato, e che sa che lei è sua sorella, si metterà subito sulle sue tracce per farla fuori: dopotutto, il fratello ha già manifestato il suo desiderio di eliminarla, ritenendola la sua nemica numero uno. Spaventata a morte, Asu cerca riparo sotto l'ala protettrice di Kemal. Intanto, Emir sta contattando Zeynep, alla quale chiede un incontro faccia a faccia, poiché ha una proposta di farle: se lei gli consegnerà la sua amica, lui le permetterà di vivere in pace la sua gravidanza. Nel frattempo, Nihan, sospettosa, li ha seguiti fino al luogo dell'appuntamento, e li sta osservando da lontano... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 31 luglio 2024 - Devin sta per fare un'altra scoperta che la farà di nuovo infervorare. La psicologa viene a sapere che Hulya ha deciso di fare una "donazione" a sua madre, Nese: le ha "regalato" dei vestiti e delle borse che le appartenevano, ma che sostiene di non utilizzare più. Devin è furibonda perché, conoscendo la perfida suocera, il suo non è un gesto di generosità, bensì un ennesimo modo per tentare di farsi grande ed umiliarla. Allora, la giovane va a prendere Hulya di petto ed inizia un'accesa discussione. Aslan, nel mentre, sta ascoltando le dure parole che le due si stanno gridando contro... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 31 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 31 luglio 2024 - Jimena sarà una furia e se la prenderà contro i marchesi per quello che è successo con Manuel. La giovane marchesina accuserà Cruz e Don Alonso di averla sempre tenuta in poca considerazione e di aver quindi permesso a suo marito di comportarsi in modo così indegno, lasciandola, addirittura, per darsi alla fuga. Intanto Manuel e Jana atterreranno in una spiaggia deserta e finalmente potranno dare sfogo ai loro istinti. Catalina e Pelayo saranno sempre più affiatati mentre Mauro continuerà a fare progressi e sarà contento di essere un buon apprendista. La contentezza del momento farà presto posto alla tristezza. Il cameriere scoprirà che Don Romulo non sta bene. Martina comincerà a riflettere sulla questione femminile che tanto incanta sua cugina; Lope e Candela invece spereranno che Simona trovi il coraggio di rivelare la verità sulle lettere dei suoi figli. Cruz scoprirà che a consigliare a Manuel di lasciare La Promessa è stata Margarita. Qui la trama completa de La Promessa.

