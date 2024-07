The Family Anticipazioni 31 luglio 2024: Aslan sente Hulya e Devin litigare furiosamente!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 31 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Aslan assiste ad un'accesa discussione tra Hulya e Devin...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 luglio 2024, alle 14:45, Ibrahim costringe Aslan ad aprire la cassaforte dell'ufficio di Yusuf per leggere una lettera scritta proprio dal defunto e destinata a ciascuno dei suoi figli. Il giovane non ha mai letto queste parole, e Cihan lo conferma a Devin durante una delle loro sedute. Inoltre, la psicologa sta per fare un'altra scoperta interessante: Hulya ha "regalato" a sua madre Nese dei vestiti e delle borse che lei non usava più. Devin s'infuria e discute con Hulya. Intanto, Aslan sta ascoltando le dure parole che le due si gridano contro...

The Family Anticipazioni: Aslan furioso con Cihan!

Nuovi guai in vista per Aslan. Oltre a dover far fronte ai problemi con Devin, con Hulya e con i suoi pericolosi nemici, il giovane capofamiglia entra a conoscenza del fatto che si sia venuto a verificare un episodio davvero grave: qualcuno si è introdotto nell'ufficio del suo defunto padre, Yusuf. Nel momento in cui lo scopre, va su tutte le furie. Il bersaglio della sua ira è suo fratello maggiore, Cihan; infatti, quest'ultimo è il possessore delle chiavi dello studio, quindi Aslan è sicuro che sia in qualche modo responsabile dell'accaduto!

The Family Anticipazioni: Aslan legge la lettera di Yusuf...

Ibrahim pretende che suo nipote apra la cassaforte dell'ufficio del defunto padre, poiché al suo interno c'è qualcosa che deve assolutamente vedere. L'oggetto in questione è una lettera che Yusuf scrisse prima di spirare e che è indirizzata a tutti i suoi figli. Aslan, con la missiva tra le mani, appare incredulo, anche e soprattutto perché non aveva mai letto queste parole; Cihan, poco dopo, conferma questa versione dei fatti a Devin nel corso di una delle loro sedute...

Aslan sente Hulya e Devin discutere, nelle Anticipazioni di The Family del 31 luglio 2024

Devin sta per fare un'altra scoperta che la farà di nuovo infervorare. La psicologa viene a sapere che Hulya ha deciso di fare una "donazione" a sua madre, Nese: le ha "regalato" dei vestiti e delle borse che le appartenevano, ma che sostiene di non utilizzare più. Devin è furibonda perché, conoscendo la perfida suocera, il suo non è un gesto di generosità, bensì un ennesimo modo per tentare di farsi grande ed umiliarla. Allora, la giovane va a prendere Hulya di petto ed inizia un'accesa discussione. Aslan, nel mentre, sta ascoltando le dure parole che le due si stanno gridando contro...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 29 luglio al 2 agosto 2024.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.