Beautiful, Anticipazioni Puntata del 31 luglio 2024: Steffy pungola Hope. Vuole la verità su Thomas!

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 31 luglio 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Steffy cercherà di scoprire se Hope è attratta da Thomas e le farà molte domande. La Logan però non si lascerà scappare nulla!

Nella puntata di Beautiful in onda il 31 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Steffy vorrà vederci chiaro sui sentimenti di Hope. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Forrester, convinta che la sua sorellastra provi attrazione verso suo fratello, le farà molto domande, che la figlia di Brooke troverà molto strane. Intanto Stephen, il padre di Brooke, accuserà Ridge di aver abbandonato la sua famiglia in un momento così difficile. Il Logan sarà molto deluso dal suo ex genero, che non credeva capace di un simile voltafaccia nemmeno davanti alla strana amicizia tra le sue ex mogli. Nessuno saprà, almeno per ora, le vere ragioni che hanno spinto il Forrester a lasciare la sua casa e a fingere di essere partito.

Beautiful Anticipazioni: Steffy pungola Hope!

Steffy è sconvolta da un dubbio atroce. La Forrester è convinta che Hope abbia cominciato a provare attrazione nei confronti di Thomas e vorrebbe scoprire tutta la verità. L’unico modo che troverà per scoprire cosa davvero la sua sorellastra pensa di suo fratello, sarà quello di farle delle domande molto specifiche. Steffy pungolerà Hope affinché la ragazza si lasci sfuggire qualcosa, che le permetta di confermare o fugare i suoi dubbi. Ma la figlia di Brooke, piuttosto stranita dalle domande della giovane, si limiterà solo a dirle di essere contenta di aver trovato il modo per salvare la sua Hope for the Future e di sperare che il ritorno di Thomas faccia risalire le vendite. La giovane confermerà di fidarsi del suo designer e di credere che sia davvero cambiato e sia ora una persona diversa.

Anticipazioni Beautiful: Stephen in collera con Ridge

Steffy non otterrà alcuna confessione da Hope ma starà in guardia, convinta di averci visto giusto. Intanto continuerà la conversazione tra Stephen, Lucy e Brooke. Il padre della Logan si rivelerà molto arrabbiato con Ridge e accuserà l’ex genero di aver abbandonato la famiglia nel momento del bisogno. L’uomo non riuscirà a capacitarsi del perché il Forrester abbia lasciato la città proprio quando Sheila è tornata a fare paura, trovando un alleato malefico e potente come Bill. Brooke tenterà di calmare il papà, certa che ci sia una spiegazione agli eventi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill pronto alla mossa decisiva

Nessuno può sapere quali siano le vere intenzioni di Ridge e di Bill. I due si sono alleati contro Sheila e sono pronti a incastrarla. Lo Spencer è pronto a mettere in scena l’atto finale, ovvero chiedere alla Carter di sposarlo. Questa mossa, ne è sicuro, riuscirà a conquistare totalmente la fiducia della donna e la spingerà a raccontargli tutto il suo passato, crimini compresi. Una volta che la polizia avrà la registrazione del suo racconto – Villa Spencer è piena di microfoni - potrà liberarsi di lei e la consegnerà alla prigione, dove lei starà per il resto della sua vita. Sembra proprio un piano perfetto, che sta per realizzarsi. Ma avrà un esito positivo?

