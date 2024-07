Endless Love Anticipazioni 31 luglio 2024: Emir ed Ozan rilasciati. Asu è spacciata!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 31 luglio 2024, alle 14:10, nel corso di una riunione aziendale, Kemal si compiace dell'assenza di Emir. Poco dopo, però, arriva Nihan, la quale vuole prendere il posto del marito nel periodo della sua assenza. Intanto, si chiude l'udienza che decreta se Emir ed Ozan debbano essere sottoposti a carcerazione preventiva, ed i due vengono rilasciati. Asu, allora, va nel panico, certa che il fratello si metterà subito sulle sue tracce per ucciderla; così, prova a rifugiarsi sotto l'ala protettiva dell'ingegnere. Emir, invece, chiede a Zeynep di vedersi per parlare a quattr'occhi, poi le chiede di dargli una prova della sua fedeltà: deve fargli incontrare Asu, e in cambio lui non le farà più pressioni per interrompere la gravidanza. La Sezin, che sospettava qualcosa, li segue e li osserva da lontano...

Endless Love Anticipazioni: Nihan stupisce Kemal!

Nel corso di una riunione aziendale, Kemal si lascia sfuggire un ghigno di soddisfazione. L'ingegnere, già compiaciuto al pensiero che Galip non potesse prendere parte alla gara d'appalto, è ancora più compiaciuto al pensiero che Emir non possa prendere parte a questo meeting. Tuttavia, la sua espressione si fa improvvisamente crucciata nel momento in cui arriva a sorpresa Nihan, la quale dichiara di voler prendere il posto del marito fintanto che non potrà tornare ad essere operativo. Il Soydere è piuttosto colpito dalla scelta della Sezin...

Endless Love Anticipazioni: Emir ed Ozan tornano a piede libero!

Quando Emir ed Ozan sono stati arrestati, mentre quest'ultimo accusava un malore, il primo continuava ad essere spavaldo ed arrogante come sempre, certo del fatto che presto sarebbe riuscito ad uscire di prigione grazie alle sue influenti conoscenze. Ed ora, Emir sta per scoprire che non si sbagliava affatto. L'udienza che deve stabilire se l'imprenditore ed Ozan debbano essere sottoposti a carcerazione preventiva si chiude, ed entrambi vengono prontamente rilasciati.

Emir ricatta Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 31 luglio 2024

Asu è in preda al panico. Adesso che Emir è stato scarcerato, e che sa che lei è sua sorella, si metterà subito sulle sue tracce per farla fuori: dopotutto, il fratello ha già manifestato il suo desiderio di eliminarla, ritenendola la sua nemica numero uno. Spaventata a morte, Asu cerca riparo sotto l'ala protettrice di Kemal. Intanto, Emir sta contattando Zeynep, alla quale chiede un incontro faccia a faccia, poiché ha una proposta di farle: se lei gli consegnerà la sua amica, lui le permetterà di vivere in pace la sua gravidanza. Nel frattempo, Nihan, sospettosa, li ha seguiti fino al luogo dell'appuntamento, e li sta osservando da lontano...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.