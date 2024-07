Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 luglio 2024, su Canale 5.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 luglio 2024 - Bill informerà Ridge di aver pensato a una messinscena finale. Lo Spencer avrà in mente di chiedere a Sheila di sposarlo e di conquistare definitivamente la fiducia della Carter. Il magnate spererà che con questa azione la rossa gli confessi tutti i suoi segreti – e quindi i suoi crimini – e che lui possa finalmente liberarsi di lei. Intanto Steffy pungolerà Hope per sapere se la sorellastra abbia davvero un debole per Thomas, come lei sospetta da qualche tempo. La Logan rimarrà molto stupita dalle strane domande e curiosità della Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 30 luglio 2024 - Kemal si è reso conto che Asu ha qualcosa che non va. Quest'ultima appare tesa come la corda di un violino, e lui, che la conosce bene, se ne è accorto. In pensiero per Asu, Kemal vorrebbe che si aprisse con lui e gli confidasse che cosa la turba, in modo tale che possa tentare di darle una mano a risolvere il suo problema. Tuttavia, la mora non ha la minima intenzione di svelare a Kemal che cosa le stia realmente accadendo, perché non si sente pronta a dirgli la verità sulla sua identità; allora, per acquietarlo, gli fornisce solo una spiegazione parziale: Hakki ha dei nemici piuttosto potenti che potrebbero tentare di nuocerle... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 30 luglio 2024 - altri guai in vista per il nostro protagonista. Oltre a dover far fronte ai problemi con Devin, con sua madre e con i suoi pericolosi nemici, Aslan sta per entrare a conoscenza del fatto che si sia venuto a verificare un episodio davvero grave: qualcuno si è introdotto nell'ufficio del suo defunto padre, Yusuf. Nel momento in cui lo scopre, il biondo va su tutte le furie. Il bersaglio della sua ira è suo fratello maggiore, Cihan; infatti, quest'ultimo è il possessore delle chiavi dello studio, quindi Aslan è sicuro che sia in qualche modo responsabile dell'accaduto! Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 luglio 2024 - Manuel e Jana balleranno tutta la notte. Il travestimento della cameriera le permetterà di non farsi riconoscere da nessuno ma le voci sul fatto che il marchese ha danzato solo con una misteriosa bionda cominceranno a circolare e arriveranno alle orecchie di Jimena. La marchesina andrà su tutte le furie e chiederà spiegazioni al marito. Il giovane marchese, stanco di dover sempre sottostare ai suoi capricci e alle regole imposte da sua madre, deciderà di dire basta e di fuggire, in volo, con Jana. Abel lascerà il palazzo per recarsi a curare gli uomini feriti a causa dell’esplosione di un’industria petrolifera a Cordoba. Qui la trama completa de La Promessa.

