La Promessa Anticipazioni 30 luglio 2024: Fuga romantica per Jana e Manuel!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 30 luglio 2024, Jimena è una furia e se la prende con Manuel. Il marchese, stanco del suo comportamento, fugge insieme a Jana. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 30 luglio 2024, alle ore 15.45, Manuel e Jana balleranno tutta la notte. Il travestimento della cameriera le permetterà di non farsi riconoscere da nessuno ma le voci sul fatto che il marchese ha danzato solo con una misteriosa bionda cominceranno a circolare e arriveranno alle orecchie di Jimena. La marchesina andrà su tutte le furie e chiederà spiegazioni al marito. Il giovane marchese, stanco di dover sempre sottostare ai suoi capricci e alle regole imposte da sua madre, deciderà di dire basta e di fuggire, in volo, con Jana. Abel lascerà il palazzo per recarsi a curare gli uomini feriti a causa dell’esplosione di un’industria petrolifera a Cordoba.

La Promessa Anticipazioni: Un ballo d’amore per Jana e Manuel

Jana è infelice. La ragazza ha capito di non amare Abel e di non poter cambiare i suoi sentimenti. La giovane ha provato ad andare avanti ma ha compreso di essere ancora legata a Manuel, con cui ballerà tutta la notte alla festa in maschera. Complice il travestimento, nessuno si renderà conto che sia lei la ragazza con il cui marchese passerà tutto il ballo ma l’alone di mistero e il fatto che il giovane, sposato, non abbia concesso ad altri delle danze, farà circolare pettegolezzi e voci molto fastidiose per Jimena. La giovane non sarà infatti presente alla serata e sarà furiosa che suo marito le abbia mancato così tanto di rispetto. Intanto Maria Fernandez si guadagnerà il posto di vera regina della pista. Anche lei non sarà riconosciuta.

La Promessa Anticipazioni: ecco il Video Riassunto della puntata del 30 luglio 2024

Guarda qui sotto il video riassunto della puntata de La Promessa in onda il 30 luglio 2024 e poi continua a leggere le Anticipazioni Complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana fuggono

Il ballo farà avvicinare sia Manuel e Jana sia Pelayo e Catalina. Jimena, furiosa di sapere che suo marito ha ballato con una bionda per tutta la notte, deciderà di affrontarlo e di sfogare tutta la sua ira. Il marchese non accetterà di essere sgridato da lei e stanco di dover sempre stare attento a non ferire la sua sensibilità e soprattutto di essere infelice in un matrimonio con una donna che non ama, convincerà Jana a partire con lui. I due prenderanno l’aereo e voleranno in un posto isolato, dove daranno sfogo alla loro passione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Abel lascia la tenuta

Jana e Manuel voleranno via, in una fuga romantica. I due troveranno un po’ di felicità lontani da tutti mentre alla tenuta ci sarà molta tensione. Jimena non sopporterà questa umiliazione e cercherà di avere aiuto da parte della sua famiglia d’origine. Intanto Abel deciderà di partire, senza la sua fidanzata, per prestare soccorso agli uomini feriti a causa dell’incendio in un’industria petrolifera. Il medico lascerà La Promessa e in molti penseranno che Jana si andata con lui, ignorando la vera destinazione della giovane cameriera.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 luglio al 3 agosto 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.