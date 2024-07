The Family Anticipazioni 30 luglio 2024: Aslan fa una scoperta sconvolgente...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 30 luglio 2024 su Canale 5: mentre Hulya attacca di nuovo Devin, Aslan viene a sapere che qualcuno si è introdotto nell'ufficio del padre defunto!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sapranno stupirci. Nell'episodio in onda il 30 luglio 2024, alle 14:45, Hulya diffonde la notizia che Devin si è rifiutata di prendere il cognome Soykan al momento delle nozze, scatenando un grosso caos sui social. Intanto, Aslan ci resta male, specialmente alla luce del suo accordo con la moglie. Per fortuna, riescono a riappacificarsi velocemente. D'altra parte, i guai per il biondo non sono finiti: qualcuno s'introduce nell'ufficio del defunto padre di Aslan, Yusuf, scatenando nuove tensioni tra il protagonista ed il fratello maggiore, Cihan, possessore delle chiavi dello studio...

The Family Anticipazioni: Hulya inarrestabile...

Continua la guerra fredda tra Hulya e Devin. La donna, determinata a sbarazzarsi quando prima di sua nuora, non fa altro che tormentarla. Ad esempio, Hulya ha provato a limitare ulteriormente la sua libertà, pretendendo che non guidasse più la sua automobile, ma che si spostasse soltanto con il suo autista. Come se non bastasse, ha persino iniziato a versare sul suo conto delle grosse quantità di denaro, come se le stesse versando dei salari mensili. Benché queste sue iniziative fossero già sufficienti affinché Devin perdesse le staffe, la signora sta per rincarare la dose.

The Family Anticipazioni: Scoppia il caos sui social!

Hulya si prepara a sferrare il suo ennesimo colpo basso alla moglie di suo figlio. La suocera, indignata perché Devin ha deciso di non prendere il cognome di Aslan nel momento in cui è convolata a nozze con lui, ha deciso di diffondere online questa eclatante notizia. In questo modo, Hulya scatena un grosso caos sui social, e se ne compiace. Nel mentre, però, Aslan sembra essersi incupito: ci è rimasto male, specialmente alla luce del suo precedente accordo con l'amata. I due discutono, ma, per fortuna, riescono a riappacificarsi velocemente...

Aslan sotto shock, nelle Anticipazioni di The Family del 30 luglio 2024

Altri guai in vista per il nostro protagonista. Oltre a dover far fronte ai problemi con Devin, con sua madre e con i suoi pericolosi nemici, Aslan sta per entrare a conoscenza del fatto che si sia venuto a verificare un episodio davvero grave: qualcuno si è introdotto nell'ufficio del suo defunto padre, Yusuf. Nel momento in cui lo scopre, il biondo va su tutte le furie. Il bersaglio della sua ira è suo fratello maggiore, Cihan; infatti, quest'ultimo è il possessore delle chiavi dello studio, quindi Aslan è sicuro che sia in qualche modo responsabile dell'accaduto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 29 luglio al 2 agosto 2024.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.