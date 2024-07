Endless Love Anticipazioni 30 luglio 2024: Kemal mette Asu alle strette. La giovane confessa?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 30 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal pretende di scoprire il perché Asu sembri tanto angosciata...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 30 luglio 2024, alle 14:10, Kemal e Tarik stanno avendo un duro scontro, quando Asu s'intromette e rivela a Fehime ed Huseyin che il loro primogenito è un assassino. Dopodiché, l'ingegnere dà l'incarico a Zehir di fare le sue veci alla gara d'appalto a cui Galip non potrà partecipare, dato che le immagini che circolano sul web hanno creato uno scandalo pubblico che ha investito tutta la sua famiglia. Intanto, il Soydere è sospettoso per l'ansia sempre più crescente di Asu, la quale gli fornisce solo una spiegazione parziale: Hakki ha dei nemici che potrebbero volerle fare del male...

Endless Love Anticipazioni: Asu sconvolge Fehime ed Huseyin!

Continuano gli attriti tra Kemal e Tarik. Tra i fratelli non è mai corso buon sangue, soprattutto perché Tarik è sempre stato un po' invidioso di Kemal, e, per questo motivo, spesso e volentieri si sono scontrati. Ora, i due stanno avendo l'ennesimo duro faccia a faccia, quando Asu prende improvvisamente la parola. La giovane, ovviamente, si schiera dalla parte di Kemal, e rivela a Fehime ed Huseyin che, purtroppo, questa è la verità: benché alla fine, grazie ad Emir, sia stato rilasciato, Tarik si è sporcato le mani di sangue, uccidendo Karen. I genitori sono sotto shock.

Endless Love Anticipazioni: Galip fuori dai giochi!

L'ingegnere ha un importante incarico da affidare a Zehir. Kemal vorrebbe che il suo braccio destro prendesse il suo posto ad una gara d'appalto, la stessa a cui Galip non potrà prendere parte. Infatti, da quando sul web hanno iniziato a circolare le immagini della notte dell'omicidio della povera Linda, non soltanto Emir ed Ozan, bensì l'intera famiglia Kozcuoglu e l'intera famiglia Sezin sono finite nell'occhio del ciclone: lo scandalo che ha investito i loro membri sta limitando molto la vita di tutti...

Kemal interroga Asu, nelle Anticipazioni di Endless Love del 30 luglio 2024

Kemal si è reso conto che Asu ha qualcosa che non va. Quest'ultima appare tesa come la corda di un violino, e lui, che la conosce bene, se ne è accorto. In pensiero per Asu, Kemal vorrebbe che si aprisse con lui e gli confidasse che cosa la turba, in modo tale che possa tentare di darle una mano a risolvere il suo problema. Tuttavia, la mora non ha la minima intenzione di svelare a Kemal che cosa le stia realmente accadendo, perché non si sente pronta a dirgli la verità sulla sua identità; allora, per acquietarlo, gli fornisce solo una spiegazione parziale: Hakki ha dei nemici piuttosto potenti che potrebbero tentare di nuocerle...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.