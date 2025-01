Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 20 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 20 gennaio 2025 - Sheila è felice di aver salvato Kelly e di essersi guadagnata, sicuramente, un posto nel cuore di Finn. La Carter cercherà di aggiungere un’altra vittoria a questa nuova vita che le è stata offerta, da quando è stata scagionata da ogni accusa ed è tornata in libertà. La rossa vorrebbe vivere con Deacon e lo glielo rivelerà. Lo Sharpe non sarà però così tanto entusiasta della cosa anzi rimarrà di sasso davanti alla richiesta della sua amante. Benché provi per lei dei sentimenti sinceri, l’ex barista avrà molta paura di mettersi nei guai accettando la criminale nella sua casa, proprio ora che le cose sembravano andare bene per lui. A renderlo ancora più nervoso sarà quello che è accaduto sulla spiaggia che, sicuramente, farà scatenare la collera di Steffy. Intanto Wyatt tenterà di far ammettere a Liam di essersi messo in mezzo al matrimonio della Forrester non solo perché spaventato dal potenziale pericolo costituito da Finn ma soprattutto perché desideroso di avere una chance con la sua ex moglie. Dopo aver negato con forza le prime volte, il maggiore degli Spencer capitolerà e confesserà di non riuscire a pensare a nient’altro che ai baci che ha dato alla madre di sua figlia... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 20 gennaio 2025 - Emir sa di avere la polizia alle calcagna, quindi si prepara a mettere in atto un nuovo piano. L'imprenditore, pensando di non avere alternative dopo aver fatto un buco nell'acqua, ottiene i passaporti falsi per sé e per Zeynep: è pronto alla fuga. Kemal, però, scopre quali sono le intenzioni di Emir, così domanda alla sorella se anche lei ne sia a conoscenza. Zeynep, che non ha più avuto contatti con il marito, promette al fratello che non tradirà la sua fiducia... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 20 gennaio 2025 - Nuh è un'anima in pena. Il giovane racconta ad Emine di essere preoccupato perché Cemile ha deciso di trasferirsi. Quando rincasa, infatti, si trova davanti alla moglie pronta a salire sul taxi con Benal e la piccola Mujgan. Nuh e Cemile si salutano piangendo. Intanto, Ali Riza, Sultan e Sakine fanno un sopralluogo nel loro locale, dove gli operai stanno lavorando alla ristrutturazione. Nesrin e Tarik, invece, discutono di Baris e Nermin... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 20 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 gennaio 2025 - l’arrivo di Santos alla tenuta ha messo Vera nei guai. Il figlio di Don Ricardo continuerà a mostrare il suo interesse verso la cameriera e a non smettere di farle la corte, nonostante lei non sia per nulla contenta delle sue attenzioni. La cosa metterà Lope in agitazione. Il ragazzo interpreterà erroneamente la situazione e si farà ancora più cupo. Intanto la partenza di Maria tormenterà Salvador. Il ragazzo capirà di dover parlare chiaramente con la sua fidanzata e smettere di fingere che vada tutto bene. Simona sarà preoccupata per Virtudes e tenterà di comprendere che cosa sia successo alla figlia di tanto grave da renderla nervosa e irascibile... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

