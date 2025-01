Beautiful Puntata del 20 gennaio 2025: Sheila spiazza Deacon! Lo Sharpe non sa cosa fare

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 20 gennaio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Sheila rivelerà a Deacon di voler vivere con lui ma lo Sharpe, spaventato di perdere tutto, tenterà di allontanarla dalla città

Sheila è felice di aver salvato Kelly e di essersi guadagnata, sicuramente, un posto nel cuore di Finn. Nella puntata di Beautiful, in onda il 20 gennaio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Carter cercherà di aggiungere un’altra vittoria a questa nuova vita che le è stata offerta, da quando è stata scagionata da ogni accusa ed è tornata in libertà. La rossa vorrebbe vivere con Deacon e lo glielo rivelerà. Lo Sharpe non sarà però così tanto entusiasta della cosa anzi rimarrà di sasso davanti alla richiesta della sua amante. Benché provi per lei dei sentimenti sinceri, l’ex barista avrà molta paura di mettersi nei guai accettando la criminale nella sua casa, proprio ora che le cose sembravano andare bene per lui. A renderlo ancora più nervoso sarà quello che è accaduto sulla spiaggia che, sicuramente, farà scatenare la collera di Steffy. Intanto Wyatt tenterà di far ammettere a Liam di essersi messo in mezzo al matrimonio della Forrester non solo perché spaventato dal potenziale pericolo costituito da Finn ma soprattutto perché desideroso di avere una chance con la sua ex moglie. Dopo aver negato con forza le prime volte, il maggiore degli Spencer capitolerà e confesserà di non riuscire a pensare a nient’altro che ai baci che ha dato alla madre di sua figlia. Vediamo nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 20 gennaio 2025: Sheila spiazza Deacon!

Nella casa sulla scogliera le cose continueranno a mettersi sempre peggio. Steffy è una furia e non riesce a capire come suo marito possa aver anche solo pensato di essere grato a Sheila e di poter credere che in lei ci sia del buono. La Forrester cercherà di recuperare la lucidità necessaria per affrontare questo altro capitolo della sua vita, che si sta rivelando pesante e che sta dando ragione a Liam. Mentre la figlia di Ridge capirà cosa fare – e la sua decisione non piacerà per nulla a Finn – Sheila spiazzerà Deacon con una proposta. La rossa rivelerà allo Sharpe di voler vivere insieme a lui e di voler ricominciare, stavolta alla luce del sole, il loro rapporto. Il padre di Hope non sarà per nulla contento di questa proposta e cercherà di convincerla a lasciare la città.

Beautiful Anticipazioni: Deacon ha paura di perdere tutto

La proposta di Sheila spiazzerà Deacon. Lo Sharpe cercherà di convincere la Carter a lasciare la città ma lei non avrà alcuna intenzione di andarsene, non ora che sente di avere concrete possibilità con Finn. E sarà proprio questo che spaventerà il padre di Hope. Il fatto che la rossa abbia salvato Kelly, le ha dato effettivamente la grande opportunità che cercava. Deacon avrà il timore che il suo rapporto con la criminale lo metta in difficoltà e gli faccia perdere tutto, a partire dalla stima di Hope e Brooke, con cui ha – a fatica – ricostruito un rapporto. Vedendo però la sua innamorata così tanto motivata e determinata, farà molto fatica a dirle di no e ad allontanarla per sempre da lui.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam confessa tutta la verità a Wyatt

Liam è tornato da suo fratello e lo ha aggiornato della sua ultima conversazione con Steffy e di come lei abbia difeso Finn strenuamente. Lo Spencer sarà deluso dal non essere riuscito a mettere in guardia la sua ex moglie e Wyatt continuerà a spingerlo a essere sincero con lui ma anche, anzi principalmente, con se stesso. Il figlio di Quinn lo spronerà ad ammettere, una volta per tutte, che si è intromesso nel matrimonio della Forrester non tanto perché preoccupato che il dottor Finnegan sia un pericolo ma quanto per avere una chance con la sua ex. Dopo aver negato per diverso tempo, Liam capitolerà e ammetterà di non riuscire a pensare ad altro che ai baci dati alla madre di Kelly. Per Wyatt sarà la conferma che voleva e per Liam arriverà il momento di fare i conti con i suoi veri desideri, ovvero quelli di stare accanto alla donna che per tanti anni ha amato e che ha lasciato per Hope.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.