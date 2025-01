La Promessa Anticipazioni 20 gennaio 2025: Vera tormentata da Santos. Lope travisa tutto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 20 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Santos tormenterà Vera. La cameriera non riuscirà a frenare questo fastidioso corteggiamento e Lope finirà per travisare.

L’arrivo di Santos alla tenuta ha messo Vera nei guai. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 20 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il figlio di Don Ricardo continuerà a mostrare il suo interesse verso la cameriera e a non smettere di farle la corte, nonostante lei non sia per nulla contenta delle sue attenzioni. La cosa metterà Lope in agitazione. Il ragazzo interpreterà erroneamente la situazione e si farà ancora più cupo. Intanto la partenza di Maria tormenterà Salvador. Il ragazzo capirà di dover parlare chiaramente con la sua fidanzata e smettere di fingere che vada tutto bene. Simona sarà preoccupata per Virtudes e tenterà di comprendere che cosa sia successo alla figlia di tanto grave da renderla nervosa e irascibile.

La Promessa Anticipazioni 20 gennaio 2025: Vera vittima delle insidie di Santos

Alla tenuta è arrivato un nuovo valletto. Si tratta di Santos, il figlio di Don Ricardo. Il ragazzo è giunto alla tenuta chiamato da suo padre ma non sembra del tutto contento del nuovo ruolo che gli è stato affidato. Ha infatti rivelato di aver accettato il lavoro solo perché era l’unica alternativa che aveva. L'accesa discussione tra Ricardo e Santos non solo ha fatto emergere il loro passato ma anche il carattere irascibile del nuovo arrivato. A pagarne le conseguenze sarà Vera, finita nel suo mirino.

La Promessa Anticipazioni: Santos è una minaccia!

Santos ha preso di mira Vera e le sta dimostrando, in modo insistente e fastidioso, il suo interesse. La cameriera fatica e faticherà a tenerlo lontano. Il giovane tenterà ogni strada pur di starle vicino e la cosa darà molto fastidio a Lope. Il cuoco fraintenderà la situazione e si sentirà messo in disparte. Penserà che la sua amata possa contraccambiare i sentimenti del nuovo arrivato e che abbia quindi completamente dimenticato il loro amore. Ma le cose saranno molto diverse e per la povera Vera sarà un supplizio.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Salvador spaventato dalla partenza di Maria

Maria ha rivelato a Salvador di aver ricevuto una proposta di lavoro, che la porterà a lasciare La Promessa. La ragazza non ha ancora deciso se accettare ma si dovrà comunque recare dai Duchi De Abrontes, per un primo colloquio. Il cameriere sarà molto preoccupato per questa partenza, che potrebbe determinare il definitivo addio della sua amata. Il giovane penserà di dover affrontare meglio la situazione e di dover essere più sincero con lei, rivelandole tutte le sue paure e tutte le sue perplessità. Intanto Simona continuerà a essere in ansia per il comportamento di Virtudes. La donna vorrà sapere cosa le sia successo e cosa l’abbia resa così nervosa. La sua amica cuoca le starà accanto nonostante il duro faccia a faccia avuto con la sua giovane figlia. Virtudes ha preso di mira Candela e le ha intimato di non mettersi in mezzo se non vorrà pagarne le conseguenze ma lei non se la sentirà di abbandonare Simona proprio in questo momento di bisogno.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 25 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.