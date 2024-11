Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 novembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 novembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 novembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca. In seguito, alle 16.40, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 novembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 novembre 2024 - Liam non riuscirà a capire come sua moglie possa aver messo da parte, quasi dimenticato, il male che Thomas ha fatto alla loro famiglia e come abbia preferito partire con lui che dare retta ai suoi consigli. Il giovane, ora che Steffy non può più sostenerlo, si confiderà con Deacon. I due ceneranno a Il Giardino e il ragazzo confesserà al suocero di essere molto preoccupato per le decisioni della sua consorte. Lo Sharpe cercherà di rincuorare il genero, dicendogli di essere certo che sua figlia lo ami, che voglia il bene della loro famiglia e che sia più importante di qualsiasi altra cosa. Purtroppo nemmeno le parole del barista riusciranno a calmare Liam, che proprio non si dà pace. Intanto alla Forrester Creations, Eric approfitterà dell’assenza di tutti per parlare a cuore aperto con suo nipote RJ. Il capostipite della famiglia chiederà al ragazzo di ragionare bene, anzi meglio, sul suo futuro in azienda e di valutare – stavolta seriamente – se tornare a lavorare alla maison che sarà anche una sua eredità. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 8 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 8 novembre 2024 - Nihan tenta di aprire la porta della casa dove vive Zeynep con la chiave del presunto assassino di Ozan, però non ci riesce. Kemal non le dice niente, ma è sorpreso e preoccupato nel constatare che la sorella abbia deciso di cambiare la serratura. L'ingegnere si chiede che cosa abbia in mente Zeynep, e che cosa stia nascondendo. Intanto, quest'ultima è sempre più sola e disperata. Inaspettatamente, riceve la visita di Emir, che vuole farle una proposta. Pensando che non abbia altre chance per salvarsi, l'imprenditore consiglia a Zeynep d'incastrare il Soydere per l'omicidio di Ozan. La mora si ribella, però poi acconsente, poiché Emir mette in mezzo il loro bambino in arrivo... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 novembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 8 novembre 2024 - Zeynep è a dir poco scombussolata per gli avvenimenti che si sono venuti a verificare di recente. La giovane si sente molto confusa, e al tempo stesso isolata. Oltre a pensare alla scarcerazione di Mehdi, però, Zeynep sta pensando anche a Baris, di cui sente terribilmente la mancanza: ormai quest'ultimo era divenuto il suo punto di riferimento e, soprattutto, aveva cominciato a nutrire per lui un forte sentimento. Così, le emozioni che sente stanno riaccendendo in lui dei vecchi ricordi, e la stanno anche spingendo a riflettere sul suo percorso, delineato perlopiù dalle scelte prese. Zeynep, inoltre, riflette sull'amore perduto, e sui rimpianti... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 novembre 2024 - Petra sarà sconvolta dalla rivelazione di Ayala. La donna non riuscirà a capire chi possa aver tentato di uccidere Curro e abbia alla fine causato la morte del suo povero Feliciano. In lei comincerà a farsi strada un sentimento di vendetta, che la porterà molto presto a voler indagare, insieme al suo ex amante, su cosa possa essere davvero successo quel giorno durante la battuta di caccia. Le sue ricerche porteranno alla scoperta di una verità che per lei sarà scioccante. Intanto Manuel riuscirà a proteggere Jana da un’inaspettata visita di Don Alonso nella camera di Curro. Il marchesino permetterà alla ragazza di non essere vista dal padre mentre andrà a fare visita al barone, che ha avuto un altro malore... Qui la trama completa de La Promessa.

