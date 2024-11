My Home My Destiny 2 Anticipazioni 8 novembre 2024: Zeynep a pezzi!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda l'8 novembre 2024 su Canale 5: Zeynep, profondamente triste, riflette sulla sua vita...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 novembre 2024, alle 16:40, il nuovo sentimento di Zeynep sta riaccendendo dei vecchi ricordi, e la spinge a pensare al suo percorso e alle decisioni che ha preso. Inoltre, la nostalgia di Baris la rende ancora più tormentata. La ragazza riflette sull'amore perduto e sui rimpianti...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi stringe un patto con Cengiz...

Alla fine, finalmente, Mehdi è tornato a piede libero. Quest'ultimo si è ritrovato davanti ad un bivio e, per quanto gli risultasse difficile, ha preso la sua decisione: avrebbe accettato l'accordo propostogli da Cengiz. Il detenuto, infatti, si è calato nelle vesti del benefattore, offrendo a Mehdi l'ingente somma di denaro di cui aveva bisogno per poter pagare la sua cauzione; in cambio, però, gli ha chiesto di prendere in mano la gestione dei suoi loschi affari. Benché titubante, poiché desideroso di restare lontano dai guai, l'uomo ha accettato.

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep tormentata...

La famiglia di Mehdi è felicissima di poterlo riabbracciare, ma, al tempo stesso, c'è ancora grande preoccupazione per lui. Infatti, i suoi cari, in particolar modo Cemile e Nuh, hanno il forte timore che Mehdi possa cacciarsi in un altro bel guaio, e sanno che stavolta potrebbe essergli fatale. Nessuno sa come aiutare il meccanico, men che meno Zeynep, animata da emozioni contrastanti...

Zeynep è distrutta, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny dell'8 novembre 2024

Zeynep è a dir poco scombussolata per gli avvenimenti che si sono venuti a verificare di recente. La giovane si sente molto confusa, e al tempo stesso isolata. Oltre a pensare alla scarcerazione di Mehdi, però, Zeynep sta pensando anche a Baris, di cui sente terribilmente la mancanza: ormai quest'ultimo era divenuto il suo punto di riferimento e, soprattutto, aveva cominciato a nutrire per lui un forte sentimento. Così, le emozioni che sente stanno riaccendendo in lui dei vecchi ricordi, e la stanno anche spingendo a riflettere sul suo percorso, delineato perlopiù dalle scelte prese. Zeynep, inoltre, riflette sull'amore perduto, e sui rimpianti...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.40.