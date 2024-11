Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 novembre 2024: Liam travolto dall'angoscia. Hope è perduta?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda l'8 novembre 2024. Nella puntata della Soap Liam continuerà a essere travolto dall'angoscia. Tra lui e Hope tornerà mai il sereno?

Hope è in viaggio per Roma. Per Liam sono ore di grande tristezza e angoscia ma la decisione che ha preso è, per lui, l’unica possibile. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il protagonista della puntata in onda l’8 novembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, sarà proprio il figlio maggiore di Bill, preso dall’angoscia e dal peso delle sue scelte. Lo Spencer non riuscirà a capire come sua moglie possa aver messo da parte, quasi dimenticato, il male che Thomas ha fatto alla loro famiglia e come abbia preferito partire con lui che dare retta ai suoi consigli. Il giovane, ora che Steffy non può più sostenerlo, si confiderà con Deacon. I due ceneranno a Il Giardino e il ragazzo confesserà al suocero di essere molto preoccupato per le decisioni della sua consorte. Lo Sharpe cercherà di rincuorare il genero, dicendogli di essere certo che sua figlia lo ami, che voglia il bene della loro famiglia e che sia più importante di qualsiasi altra cosa. Purtroppo nemmeno le parole del barista riusciranno a calmare Liam, che proprio non si dà pace. Intanto alla Forrester Creations, Eric approfitterà dell’assenza di tutti per parlare a cuore aperto con suo nipote RJ. Il capostipite della famiglia chiederà al ragazzo di ragionare bene, anzi meglio, sul suo futuro in azienda e di valutare – stavolta seriamente – se tornare a lavorare alla maison che sarà anche una sua eredità.

Beautiful Anticipazioni Puntata 8 novembre 2024: Liam non si dà pace!

La nuova partnership tra Thomas e Hope ha avuto effetti nefasti su Liam. È ormai da tempo che lo Spencer non si dà pace per questa rinnovata armonia tra sua moglie e il suo rivale di sempre e proprio non riesce a capire come possa essere successo. Lo Spencer, diversamente da sua moglie, non può dimenticare il male che il Forrester ha inflitto alla sua famiglia e non può anzi non deve abbassare la guardia con lui. Il suo atteggiamento ha però avuto l’effetto contrario e invece di far sentire la Logan supportata nella sua carriera, ha finito per farla sentire a disagio e in difetto, tanto da portarla ad avere attrazione per il suo collega. Non siamo sicuri che Hope non avrebbe comunque cominciato a fare sogni erotici sul figlio di Ridge ma di certo non sentirsi capita dal marito, anzi addirittura spronata a mettere da parte la sua carriera per vecchie ferite mai rimarginate, non ha aiutato e presto i coniugi Spencer/Logan ne pagheranno le conseguenze.

Beautiful Anticipazioni: Deacon cerca di calmare Liam

Con Steffy in viaggio verso Roma, Liam non ha più la sua più grande confidente. Il ragazzo ha tormentato, con la sua inquietudine sia la Forrester che Wyatt e a loro, ora, si aggiungerà Deacon. Liam e Hope sono ai ferri corti e dopo l’ennesimo litigio tra loro, culminato con le lacrime e la partenza della Logan, il figlio di Bill cercherà consolazione in una chiacchierata con Deacon. I due ceneranno insieme a Il Giardino e lo Sharpe tenterà di convincere il genero che sua figlia non intende ferirlo e che tiene a lui più di ogni altra cosa. Ma serviranno queste parole a lenire l’angoscia del biondo? Ovviamente no! Il padre di Kelly e Beth continuerà a sprofondare nel rancore e solo un’altra chiacchierata, inaspettata, gli darà lo stimolo per riprendersi e…

Beautiful Anticipazioni dell’8 novembre 2024: RJ è il futuro della Forrester, parola di Eric

RJ ha dichiarato più volte di non voler lavorare alla Forrester ma nessuno si è rassegnato a vedere il ragazzo escluso dall’eredità di famiglia. Tutti pensano che il giovane debba sfruttare il suo innato talento per il disegno, che ha dimostrato anni prima. Eric approfitterà dell’assenza di tutti – in viaggio per Roma – per tornare sull’argomento e spingere il suo nipotino a riflettere meglio sul suo futuro e prendere seriamente in considerazione di tornare a lavorare fianco a fianco con suo padre e i suoi fratelli. RJ seguirà questo consiglio? Comincerà davvero a pensare che la sua strada sia quella di lavorare nella maison di moda?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 4 al 9 novembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.